Volkswagen ha mostrato i bozzetti della nuova ID.3

Volkswagen presenterà la nuova ID.3 al pubblico la prossima primavera. La seconda generazione della ID.3 aprirà un nuovo capitolo nella gamma ID. 100% elettrica.

La casa automobilistica riferisce che a oggi, oltre mezzo milione di modelli ID. costruiti sulla base della piattaforma modulare elettrica MEB sono stati consegnati in tutto il mondo. Attualmente, la ID.3 è prodotta negli stabilimenti di Zwickau e Dresda in Germania; la rete di produzione sarà ad ogni modo ampliata il prossimo anno per includere la principale fabbrica Volkswagen a Wolfsburg.

“La nuova ID.3 dimostra il nostro impegno per la qualità, il design e la sostenibilità. Il design è maturato e abbiamo aggiornato i materiali utilizzati negli interni”, ha dichiarato Imelda Labbé, Membro del Consiglio di Amministrazione del marchio Volkswagen per le Vendite, il Marketing e il Post-vendita.

Nell’ideare la versione rinnovata, il team di sviluppo riferisce di avere tenuto conto di una serie di suggerimenti da parte dei Clienti al fine di migliorare il prodotto e ampliare l’equipaggiamento standard.

La nuova ID.3 è dotata di un software di nuova generazione che promett edi migliora le prestazioni del sistema ed è in grado di ricevere aggiornamenti over-the-air. Anche l’equipaggiamento standard è stato aggiornato e ora include un display con una diagonale di 12 pollici (30,5 centimetri), un pavimento del bagagliaio rimovibile e una console centrale con due porta bicchieri.

Funzioni come Plug & Charge e l’intelligente Electric Vehicle Route Planner rendono l’esperienza di ricarica nella nuova ID.3 ancora più semplice e comoda. Volkswagen utilizza l’ultima generazione di sistemi di assistenza completamente integrati nella ID.3 come l’Intelligent Travel Assist con Swarm Data e il Park Assist Plus con funzione Memory.

“Stiamo facendo il prossimo passo avanti sulla strada della guida altamente automatizzata con l’uso degli Swarm Data nell’evoluzione più recente del Travel Assist”, ha spiegato Kai Grünitz, Membro del Consiglio di Amministrazione del marchio Volkswagen Responsabile dello Sviluppo.

Versioni e prezzi della gamma italiana della nuova ID.3 saranno comunicati successivamente. Il produttore afferma che a causa dell’elevato volume di ordini, i clienti che effettueranno l’ordine delle nuove versioni riceveranno la loro ID.3 a partire dal quarto trimestre del 2023.

