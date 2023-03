Cineturismo a gogo, viaggi e vacanze ispirati a film serie TV Netflix

Un sondaggio realizzato da PhotoAiD svela che il fenomeno del cineturismo è in crescita e che sempre più persone organizzano viaggi e vacanze ispirandosi alle località viste in film e serie TV preferiti, con Netflix e streaming in testa, visto che per il 2023 si prevedono in media 437 ore di contenuti in streaming a persona, l’equivalente di 18 giorni interi dedicati alla visione in un anno.

Il sondaggio che ha coinvolto 1.060 persone è stato effettuato online nel mese di ottobre 2022. Ben il 96% degli intervistati dichiara di aver visitato luoghi associati a film e serie TV preferiti almeno una volta nella vita. Non solo: il 78% è propenso o molto propenso a scegliere viaggi a tema cineturismo nel 2023 e in futuro.

Per la maggior parte delle persone (35%) il motivo principale che spinge al cineturismo è la possibilità di immergersi emotivamente nei luoghi dove sono stati girati film e serie TV preferiti. Per un altro 34,9% l’obiettivo è vivere paesaggi e città mostrati sullo schermo, inclusi ristoranti e bar (34,4%). Un altro 33,9% punta a scoprire luoghi significativi e con una storia, piuttosto che mirare a destinazioni di viaggio alla moda. Infine il 33,6% degli intervistati desidera visitare un luogo dove è stata la sua celebrità preferita.

Le mete del cinetursimo più gettonate nel mondo

Dai dati emergono anche le classifiche dei luoghi e delle destinazioni del cinetusrismo più ambiti al mondo: al primo posto con il 20,2% delle preferenze troviamo il Regno Unito e Irlanda per la saga di Harry Potter.

Al secondo posto con il 18,1% troviamo la Nuova Zelanda per la saga cinematografica de Il Signore degli Anelli, mentre al terzo con il 17% delle preferenze Irlanda del Nord, Regno Unito e Croazia per l’indimenticabile Il Trono di Spade. Lo streaming segna anche il quarto posto con la Corea del Sud per Squid Game e al quinto posto ancora il Regno Unito per la serie Sherlock.

Le mete del cinetursimo più gettonate in USA

Una classifica a parte evidenzia le mete del cineturismo più gettonate negli USA: al primo post le Hawaii per Jurassic Park, seguito da New York per l’amata serie Friends. La Grande Mela occupa anche il terzo posto per le location dove è ambientato il film Joker del 2019 e anche il quarto posto per Mamma ho riperso l’areo. Infine al quinto posto Monterey in California per la serie TV Piccole grandi bugie.

Se percentuali e classifiche non vi convincono del tutto, la realtà del fenomeno è dimostrata anche dal fatto che il cineturismo è già preso in seria considerazione dalle società interessate più agili e innovative. Airbnb propone da tempo soggiorni a tema per Scooby Doo, Moulin Rouge e Queen Eye. Netflix collabora con l’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite (UNWTO) per “aiutare le destinazioni a realizzare i potenziali benefici del cineturismo”.

Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme streaming TV si trovano nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.