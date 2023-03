Longer RAY5 10W incisore laser 10W in sconto a soli 400 dollari

Se state cercando un’opzione di alta qualità e a budget limitato per un incisore laser, allora il Longer RAY5 10W è la scelta giusta.

Con tecnologia a doppio raggio, il RAY5 10W offre una potenza laser a 10W, che consente una capacità di taglio e incisione migliore. Può tagliare una tavola di legno spessa fino a 20mm o di acrilico spesso fino a 30mm. Inoltre, la sua superficie di incisione è di 400 x 400 mm e la velocità di incisione massima è di 10000mm/min.

Il RAY5 10W utilizza la più recente tecnologia a laser compresso, che genera un punto laser ultra-fine, due volte più sottile rispetto ai normali laser. Questo rende il lavoro di taglio e incisione più preciso e costante, con linee più sottili, texture più chiare e delicate.

Inoltre il RAY5 10W, è dotato di protezione “antincendio”: dispone di un sensore termico che, quando rileva eventuali fiamme accidentali durante il lavoro, interromperà automaticamente il laser e farà scattare un allarme continuo. La copertura protettiva del laser è realizzato in acrilico ignifugo, per una migliore resistenza alle fiamme.

Infine, il RAY5 10W è dotato di uno schermo touch da 3,5″ per lavorare in modalità “offline”: è possibile incidere e tagliare senza la necessità di una connessione al computer, rendendo l’operazione più facile per incontrare numerose esigenze degli appassionati del fai-da-te. Lo schermo touch da 3,5″ è disponibile sia sul RAY5 5W che sul RAY5 10W.

Il Longer RAY5 è attualmente in promozione dal 10 al 20 marzo a soli $409.99, con spedizione gratuita e senza tasse per le regioni dell’UE e degli Stati Uniti. Per acquistare basta cliccare su questo link diretto.