5 Accessori da ordinare subito su Amazon per i nuovi iPhone 12 e iPhone Pro

Dalle 14:00 del 16 ottobre si possono preordinare i nuovi iPhone serie 12 anche su Amazon, ed accompagnarli subito ad una custodia e ad altri accessori potrebbe essere una scelta intelligente sia dal punto di vista della protezione che di quello dell’usabilità. A tal proposito abbiamo selezionato cinque accessori compatibili con questa ultima generazione di smartphone Apple che possono essere utili sin da subito per essere operativi.

Cover protettiva trasparente per iPhone 12 e 12 Pro Spigen



Ad esempio, per quanto riguarda le custodie: per una più impegnativa avrete tempo di pensarci in un secondo momento. Per questa prima fase l’importante è comunque proteggere il telefono da eventuali danneggiamenti dovuti a urti e cadute. Abbiamo pensato di consigliarvi questa morbida custodia in silicone di Spigen (12,99 euro), un marchio con cui si va sul sicuro dal punto di vista della compatibilità e della qualità. E poi grazie alla trasparenza del materiale non andrete a nascondere il nuovo design del telefono, né coprirete il colore che avete scelto in fase di acquisto.

Protezione vetro temperato per iPhone 12 e iPhone 12 Pro Tauri



Sempre nell’ottica di applicare una prima protezione al telefono, è buona cosa accompagnare la custodia ad una pellicola frontale per lo schermo. Per soli 6,99 euro ne comprate tre, in vetro temperato, che rivestono completamente la superficie frontale del dispositivo lasciando giusto uno spazio per la tacca che accoglie i sensori frontali del telefono, avendo così la certezza che Face ID e tutto il resto funzioni perfettamente senza alcuna interferenza.

Alimentatore USB-C da 27W con USB e Power Delivery

Ora, entriamo nelle questioni un po’ più spinose. Nella confezione degli iPhone venduti da Apple non c’è più l’alimentatore, ma il solo cavo da USB-C a Lighting. Una scelta ambientale che potrebbe rendere difficoltosa la prima ricarica di chi magari sta acquistando il suo primo smartphone “moderno” e magari a casa non possiede nessun caricatore con USB-C. In tal caso vi consigliamo di comprare il nuovissimo caricatore da 27W di Aiino (22,99 euro), sufficientemente potente per ricaricare anche un iPad a piena potenza. Presenta per altro una seconda presa USB-A tradizionale che vi permette quindi di usarlo anche con i vecchi cavi o con il pod di Apple Watch. Anche questo è pensare all’ambiente, non trovate?

Manfrotto Pixi Clamp

Ci stiamo avvicinando alla fine: il quarto accessorio che vi consigliamo di acquistare costa 35,48 euro. E’ il Manfrotto Pixi Clamp, un piccolo treppiede da tavolo stabile, ergonomico e comodo soprattutto in questo periodo in cui lo Smart Working è massicciamente presente nella nostra vita. Perché oltre ad usarlo per autoscatti, foto paesaggistiche e in tutti quei contesti dove si può sfruttare al massimo le nuovi potenti fotocamere della serie Pro, si può anche usare come sostegno per le videoconferenze. In più è anche molto compatto per stare comodamente in tasca e chiudendo le gambe si trasforma anche in una pratica maniglia per le riprese, il che non guasta mai.

Airpods Pro

Ultimi ma non per importanza, gli AirPods Pro (su Amazon stanno a 207 euro). Nelle confezioni dei nuovi iPhone non ci sono neppure gli auricolari, sempre per lo stesso motivo già citato. Quindi a questo punto anziché comprare quelli con cavo, regalatevi i più compatti e potenti auricolari senza fili di Apple, con un ottimo sistema di isolamento del rumore e un’accoppiata perfetta per godersi i film con il nuovo schermo HDR e l’audio posizionale ovunque.

Per sapere tutto di iPhone 12 e iPhone 12 Pro visitate le rispettive sezioni di macitynet.it.

Per ordinare iPhone 12 e iPhone 12 Pro su Amazon partite da questa pagina.