CloudMounter a 2,5 dollari: trasforma Google Drive e Dropbox in dischi montati sul desktop

Volete usare i servizi cloud come se fossero dei dischi locali? Vi bastano 2,5 dollari per comprare e scaricare CloudMounter, un’utility che consente di montare i dischi virtuali di servizi di hosting come Dropbox, Google Drive e altri ancora alla stregua di dischi locali, senza cioè bisogno di caricare i file che sono online sull’unità locale.

Questa applicazione, scontata attraverso la nuova promozione di BundleHunt, supporta Dropbox, Google Drive, Amazon S3, Microsoft OneDrive, FTP/SFTP/FTPS, Backblaze, Box, Mega, WebDAV e server OpenStack Swift nel Finder, permettendo di gestire questi servizi alla stregua di file e cartelle nel Finder.

Tutte le cartelle e i documenti di questi servizi visualizzati nel Finder non sono locali ma risiedono in realtà nel cloud. Il sistema è comodo in particolare per chi ha unità SSD di piccole dimensioni poiché non è necessario attivare operazioni di sincronizzazione tra unità locali e cloud.

Le funzionalità di sincronizzazione supportate dai vari servizi permettono di avere accesso a tutti i file di una cartella sul cloud ovunque si è eseguito l’accesso al proprio account: tutte le modifiche (aggiunte, eliminazioni ecc.) apportate ai file della cartella di un servizio saranno così sincronizzate.

Questo significa che, una volta sincronizzato un file in un servizio è possibile accedervi da qualsiasi dispositivo (computer, telefono, tablet ecc.) collegato al proprio account, a patto ovviamente di avere spazio di archiviazione a sufficienza.

Con CloudMounter si lavora senza sincronizzazione, visualizzando cartelle e file sui server remoti allo stesso modo di quanto avviene con cartelle e file in locale.

