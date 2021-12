CNC3018 PRO, la macchina per incisioni laser al 50% di sconto: solo 124 euro

CNC3018 PRO è una macchina per incisioni laser adatta a tutti, progettata per il divertimento di chi la usa e per approcciarsi a questo tipo di lavori. Al momento si acquista in sconto con oltre il 50% di sconto, pagandola appena 124,40 euro. Clicca qui per acquistarla.

CNC3018 PRO è una macchina progettata per incisione, intaglio e fresatura. può incidere su diversi materiali, come la plastica, il legno, l’acrilico, il pvc, pcb, o materiale simile, con l’ovvio limite di non poter incidere materiali più duri.

L’incisore supporta software per Win 7, XP, Win 8, Win 10 e, anche se non specificato, certamente anche per Windows 11. Riesce ad incidere su un’area di lavoro piuttosto ampia di 300 x 180 x 45 mm, e sfrutta il software di controllo GRBL.

La macchina è costruita in lega di alluminio, risultando così assolutamente stabile e duratura nel tempo. Facile da installare, risulta essere il regalo perfetto per Natale da fare ad amici e parenti che vogliono per la prima volta iniziare ad incidere. Di seguito le specifiche tecniche del macchinario:

Materiale: lega di alluminio + resina fenolica

Colore principale: nero e argento

Alimentazione: AC 100-240 V Uscita 24 V 5,6 A.

Tipo di spina: USA / UE (opzionale)

Sistema operativo supportato: Windows XP / Win 7 / Win 8 / Win 10 (32/64)

Formati supportati: jpg / bmp / png

Porta di comunicazione: Micro USB

Area di incisione: 300 x 180 x 45 mm

Dimensioni del telaio: 400 x 330 x 240 mm

Dimensioni tavola: 300 x 180 mm

Mandrino: 775 Motore mandrino 24V: 8000r / min

La macchina ha dimensioni di circa 45 x 23 x 17 cm con un peso di poco inferiore ai 6 kg. Solitamente ha un costo di 250 euro, ma al momento la si acquista in offerta a 124,40 con uno sconto superiore al 50%.

Clicca qui per acquistare.