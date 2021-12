HyperDrive Duo Pro mette porte con stile nei MacBook Pro 2021

Hyper annuncia HyperDrive Duo Pro 7-in-2, un moltiplicatore di porte progettato espressamente per MacBook Pro 2021 da 14 e 16 pollici, anche se può essere utilizzato praticamente con qualsiasi computer, tablet e dispositivo dotato di porte USB-C.

Come i modelli precedenti è caratterizzato dalla presenza di due connettori USB-C ravvicinati e paralleli che vanno a inserirsi nelle due porte laterali dei portatili Apple di ultima generazione. Sempre come i modelli precedenti anche questo è realizzato in alluminio con fresatura di precisione, proposto in due colori, per abbinarsi perfettamente ai portatili Apple: argento e grigio siderale.

Una volta agganciato al portatile HyperDrive Duo Pro 7-in-2 mette a disposizione una porta USB-C Thudenrbolt 4 che supporta trasferimento dati fino a 40Gbps, Power Delivery fino a 100W e uscita video con risoluzione 6K a 60Hz, una porta USB-C da 5 Gbps, una porta USB-A da 5 Gbps, una uscita HDMI che supporta la risoluzione 4K fino a 60Hz, un jack audio da 3,5mm, un alloggiamento per schedine microSD con velocità fino a 104MB al secondo, infine anche una porta Gigabit Ethernet retrattile per contenere l’ingombro complessivo dell’hub.

Hyper ha progettato questo hub su misura dei MacBook Pro 2021, quindi con design e profilo su misura per queste macchine e che non intralcia MagSafe. In ogni caso è possibile usare HyperDrive DuoPro collegandolo con un cavo o un adattatore, in questo modo funziona anche con i MacBook Pro commercializzati dal 2016 al 2020, iPad con USB-C, con Chromebook e anche con PC Windows.

HyperDrive Duo Pro 7-in-2 può essere prenotato con consegna prevista per gennaio sostenendo la campagna di raccolta fondi su Indiegogo al prezzo di 49,99 dollari, circa, 44 euro, la metà del prezzo di listino quando sarà commercializzato. Ricordiamo che a novembre Hyper ha presentato anche un hub più grande, fino a 15 porte, sempre per MacBook Pro: ne abbiamo parlato in questo articolo di macitynet.