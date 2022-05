Probabilmente non tutti sapranno che è possibile aggiungere musica su Apple Watch, così da poterla ascoltare anche lasciando iPhone a casa. Si tratta di una funzione utile, anche quando si esce per una corsa o una semplice passeggiata. Ed allora, se avete aggiornato il vostro smart watch a watchOS 8, ecco come aggiungere musica su Apple Watch.

E’ possibile scegliere se aggiungere automaticamente le playlist su Apple Watch, oppure selezionarle manualmente, o ancora è possibile caricare interi album sullo smartwatch. Partiamo dalla prima soluzione.

Aggiungere automaticamente playlist su Apple Watch

La prima cosa da fare è avviare l’app Watch su iPhone. Da qui, entrare nella scheda “Apple Watch“, che si trova sulla parte inferiore dello schermo. A questo punto sarà sufficiente scegliere il tab “Musica”, attivando l’interruttore on/off che si trova sotto la dicitura di aggiunga automatica delle playlist.

Aggiungere manualmente playlist su Apple Watch

Come prima, si dovrà – anzitutto – aprire l’app Watch su iPhone, scegliere il proprio orologio. Ancora una volta sarà necessario aprire il pannello Musica. Questa volta, scorrendo verso il basso si arriverà nella sezione Playlist e Album. Da qui si dovrà selezionare il tab Playlist. Sarà adesso sufficiente cliccare sul “+” nell’angolo in alto a destra per aggiungere manualmente la playlist su Apple Watch

Aggiungere album su Apple Watch

L’altra opzione è quella di aggiungere interi album su Apple Watch. Il meccanismo è molto simile a quanto visto con le playlist. Sarà necessario, infatti, aprire l’app Watch su iPhone, scegliere il proprio orologio e, ancora una volta, aprire il tab “Musica“.

Questa volta, sotto la voce Album si troverà toccare l’opzione “Aggiungi Musica…“. Successivamente, si potrà scegliere la voce Album. In quest’ultima schermata si potranno aggiungere alcun su Apple Watch semplicemente cliccando “+” che si trova nell’andolo in alto a destra.

Playlist allenamento

E’ possibile anche aggiungere playlist che vengono riprodotte automaticamente quando si inizia un allenamento con Apple Watch. Per farlo è sufficiente aprire l’app Watch su iPhone, selezionare Apple Watch, successivamente entrare nel tab Allenamento. Da qui si dovrà toccare la Playlist Allenamento, aggiungendo quelle che si desidera vengano riprodotte durante il proprio allenamento.

Per tutti i tutorial su Apple Watch vi rimandiamo all’apposita sezione di Macitynet.