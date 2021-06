Dopo aver visto come recuperare la password di Instagram, in questo articolo vi spieghiamo passo passo come recuperare quella di Facebook, qualora l’abbiate dimenticata. Anche in questo caso è possibile procedere sia da PC/Mac, che da smartphone. Ecco come recuperare la password di Facebook.

I metodi che andiamo ad elencare in questo articolo sono due, entrambi davvero facili, e che non necessitano di alcuna competenza tecnica. E’ possibile recuperare la password di Instagram da PC/Mac, o direttamente tramite smartphone.

Recuperare password Facebook da PC/Mac

1. Per recuperare la password Facebook da PC o Mac è necessario aprire il browser, e digitare nella barra degli indirizzi www.facebook.com. In alternativa potete cliccare direttamente a questo indirizzo per arrivare sulla pagina che ci serve.

2. Da qui, non dovrete far altro che cliccare sulla scritta in blu “Password dimenticata?”.

3. Nella successiva schermata occorrerà inserire il vostro indirizzo mail o, in alternativa, il vostro numero di cellulare. In questo modo consentirete a Facebook di trovare il vostro account. Non dovrete far altro che cliccare sul banner in blu “Cerca”. Fatto ciò, Facebook troverà il vostro account e vi informerà che sta per inviare una mail contenente un codice OTP da inserire nella successiva schermata.

4. A questo punto, andate sulla posta in entrata, aprendo il vostro client di posta elettronica. Aprite la mail di Facebook appena arrivata (se non la trovate controllate nello SPAM), e copiate il codice numerico nel riquadro blu. Tornate sulla pagina di Facebook che avevate lasciato in precedenza e incollare questo codice nell’apposito campo.

5. Fatto ciò non vi resterà che immettere una nuova password.

Recuperare password Facebook da smartphone

In questo caso il procedimento è molto simile a quello descritto sopra, ma si esegue tutto da smartphone.

1. Per recuperare la password dovrete aprire l’applicazione Facebook sul vostro smartphone, e nella prima schermata cliccare sempre sul pulsante che vi chiede se avete dimenticato la password.

2. A questo punto, nella successiva schermata che appare dovrete inserire il vostro numero di telefono o, cliccando nella dicitura in basso, la vostra mail

3. Fatto ciò, cliccate su “invia email” e controllate la casella di posta elettronica. Nel messaggio di Facebook ricevuto vi apparirà la schermata sopra in cui dovrete copiare il codice numerico, da inserire su Facebook.

4. Fatto ciò, potrete inserire la vostra nuova password, e godervi Facebook.

