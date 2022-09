Come usare la Sirena di Apple Watch Ultra per chiedere aiuto

Chi indossa un Apple Watch Ultra e poi si perde, si ferisce o si trova in qualche altra situazione di emergenza che richiede aiuto immediato può sfruttare la sirena da 86 decibel integrata in questa particolare versione dell’orologio.

Come abbiamo già spiegato in altre occasioni, la sirena aziona una suoneria unica che alterna due distinti schermi sonori e che possono essere ripetuti per diverse ore: il primo, più angosciante, l’altro basato invece sul più universalmente conosciuto schema SOS in codice Morse, entrambi percepibili fino a 180 metri di distanza.

Questo significa che è piuttosto rumoroso ed è sconsigliato accenderlo in ambienti chiusi o avvicinarlo alle orecchie quando lo si attiva. Ma appunto, come si accende?

Come attivare la sirena su Apple Watch Ultra

E’ possibile far scattare la sirena usando il pulsante Azione o quello laterale: basta tenere premuto uno dei due finché non viene visualizzato il cursore Sirena sullo schermo: a quel punto bisogna trascinarlo per avviare il conto alla rovescia, al termine del quale partirà la sirena.

In alternativa è possibile tenere premuto il pulsante Azione per avviare il conto alla rovescia e continuare a tenerlo premuto fino a quando non viene accesa la sirena. Si può anche disattivare l’interruttore Tieni premuto per accendere in Impostazioni > Pulsante di Azione per evitare che la sirena si spenga quando si usa questa scorciatoia.

Come annullare la sirena su Apple Watch Ultra

E’ possibile annullare la sirena durante il conto alla rovescia: se si sta tenendo premuto il pulsante Azione, basta rilasciarlo per interrompere tutto; se invece è stato avviato trascinando il cursore, bisogna coprire lo schermo dell’orologio col palmo della mano per almeno tre secondi.

Si può anche spegnere la sirena mentre sta suonando: in questo caso basta toccare semplicemente il pulsante Stop visibile al centro dello schermo.

Come disabilitare la funzione di sirena

Se temete che la sirena possa essere attivata accidentalmente attraverso la pressione prolungata del pulsante di Azione, potete disabilitarla. Aprite l’app Impostazioni e toccate il pulsante Azione, quindi scorrete verso il basso e sotto la voce Sirena cliccate su Tieni premuto per accendere.

In questo modo sarà ancora possibile richiamarla premendo a lungo il pulsante di Azione, ma si potrà attivare soltanto strisciando il dito sul cursore e non più schiacciando di nuovo il medesimo pulsante.

Altre guide…

Su Macitynet trovi centinaia di tutorial su iPhone, iPad, Mac e Apple Watch: clicca sul nome del dispositivo che ti interessa per sfogliarli tutti.