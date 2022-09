AirPods Pro 2022, la custodia invia lo stato batteria con o senza auricolari

Lo stato di carica degli AirPods Pro di seconda generazione è visibile sempre e comunque: si tratta di una piccola-grande novità di questi nuovi auricolari – che cominciano ad essere consegnati oggi (venerdì 23 settembre) ai primi clienti che li hanno pre-ordinati subito dopo l’annuncio di inizio mese – che possono quindi essere tenuti d’occhio anche quando sono indossati e in uso.

In base a quanto si apprende la nuova custodia di ricarica MagSafe è in grado di trasmettere lo stato di carica al widget batteria di iOS sia per sé stessa che per gli auricolari, perciò conoscere lo stato dell’autonomia di ogni singola parte è ancora più semplice ed immediato.

Per tutti gli altri modelli di AirPods, compresi gli AirPods Pro di prima generazione, gli utenti devono infatti posizionare gli auricolari all’interno della custodia di ricarica, e solo così possono ottenere una lettura riguardante lo stato di carica della batteria. Con gli AirPods 2 invece il widget Batteria di iPhone mostra sia lo stato di carica della custodia che quello degli auricolari indipendentemente dal fatto che si trovino o meno all’interno della cover.

Questo è reso possibile anche dal fatto che nella nuova custodia è presente il chip U1 che abilita la funzione Trova il mio e la ricerca di precisione: sembra infatti che questo componente permetta alla custodia di ricarica di trasmettere lo stato della batteria su banda ultra larga ad alta frequenza piuttosto che dover fare affidamento alla connessione Bluetooth tramite gli auricolari.

Gli AirPods Pro 2 costano 299 euro, ovvero 50 euro in più rispetto alla versione precedente, ma non è soltanto questa la novità: se volete saperne di più vi invitiamo a leggere questo nostro articolo che elenca una per una tutte le caratteristiche. E per chi si trova a passare al nuovo modello, qui abbiamo raccolto le sei novità più importanti.