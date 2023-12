Il nuovo look dell’app Apple TV

Apple ha rivisto l’app Apple TV e questa ora permette di accedere ancora più facilmente ai contenuti originali Apple, a eventi sportivi in diretta, film e programmi su dispositivi Apple, smart TV, chiavette per lo streaming, console di gioco e altro.

La nuova barra laterale dell’interfaccia sempificata permette di spostarsi rapidamente nell’app per accedere a Apple TV+, dove sono disponibili i film e le serie Apple Original; a MLS Season Pass per seguire la Major League Soccer; allo Store per acquistare o noleggiare i film del momento; e alle scorciatoie per le app e i canali già usati dall’utente, come Disney+, Paramount+ e Max.

La nuova barra laterale include la sezione Home, una guida che racchiude le serie, i film e gli eventi sportivi più amati. La sotto-sezione “Canali e app” permette di sfogliare i canali in abbonamento e le app collegate. Raccolte come “New Shows & Movies”, Classifiche, “Di tendenza” e “Per te” mostrano suggerimenti personalizzati, così l’utente può scoprire novità e i programmi del momento più in linea con i suoi gusti.

Sui dispositivi da salotto, la barra laterale mostra i profili di tutta la famiglia permettendo di cambiare rapidamente utente per vedere i contenuti pertinenti nella sezione “In coda” e ricevere suggerimenti personalizzati.

Il pannello Store aggiornato dell’app Apple TV riunisce film e serie in un’unica vetrina, permettendo all’utente di accedere più facilmente ai contenuti da acquistare o noleggiare; questo pannello include anche la nuova sezione “Aggiungi Canali e App” dove è possibile esplorare i servizi di streaming più popolari.

Dopo l’aggiornamento l’app iTunes Store su iPhone e iPad, così come le app Film e Programmi TV di iTunes su Apple TV 4K e Apple TV HD, reindirizzeranno l’utente all’app Apple TV, dove potrà accedere agli acquisti precedenti e guardare i film e le serie che preferisce in un unico posto.