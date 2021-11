Con iPhone 13 Apple supererà Samsung negli smartphone

Lo indicano i numeri: grazie alla spinta alle vendite di iPhone 13 Apple supererà Samsung nel mercato degli smartphone negli ultimi mesi di quest’anno.

Sulla base dei dati della catena di approvvigionamento e dei livelli di produzione degli smartphone, la società di analisi di mercato Trendforce prevede che la quota di mercato di iPhone per il quarto trimestre del 2021 raggiungerà il 23,1%. Se così fosse si tratterebbe di un aumento dal 15,9%, abbastanza per Apple per prendere il comando a scapito di Samsung.

Si prevede che Apple trarrà vantaggio sia dalla forte domanda del trimestre festivo, che da una migliore gestione della catena di approvvigionamento rispetto ai suoi concorrenti, così da subire anche meno gli effetti della carenza di componenti derivante dalla pandemia. TrendForce afferma che sia l’incertezza economica, che la carenza di componenti continuano a limitare le vendite di smartphone in generale, nonostante alcuni miglioramenti nell’ultimo periodo.

Secondo le ultime indagini di TrendForce, il mercato degli smartphone sta mostrando un miglioramento della domanda durante la seconda metà di quest’anno, anche grazie all’incremento della domanda dovuta alle promozioni in corso per questo periodo dell’anno, oltre che per la diminuzione dei focolai di COVID-19 in regioni come il sud-est asiatico.

Tuttavia ci sono state significative carenze di componenti tra cui SoC 4G e 5G di fascia bassa, circuiti integrati del driver del pannello del display, e altre componenti ancora. La scarsità persistente delle componenti sta costringendo i marchi di smartphone ad aumentare la produzione di dispositivi per la seconda metà dell’anno. La stessa fonte ha affermato che il lancio di iPhone 13 di Apple è stato chiaramente un grande successo.

Apple ha rilasciato quattro nuovi modelli di iPhone sotto la serie iPhone 13 nel 3Q21. Grazie al loro contributo, la produzione totale di iPhone per il 3Q21 ha registrato un aumento QoQ del 22,6% a 51,5 milioni di unità. Con questo risultato, Apple è riuscita anche a risalire al secondo posto nella classifica mondiale

Adesso, durante questo trimestre delle vacanze il rapporto si aspetta che iPhone e Apple brillino a tal punto da guadagnare la prima posizione a discapito di Samsung. L’affermazione prende forma a partire dai rapporti sulla catena di approvvigionamento riguardanti i livelli di produzione, che suggeriscono la probabilità che Samsung, Oppo, Xiaomi e Vivo vedranno diminuire la loro quota di mercato, a favore di Apple, che invece vedrà la sua quota di mercato crescere dal 15,9% dell’ultimo trimestre al 23,2% di questo trimestre.