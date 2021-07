Con Loopy HD create musica da iPhone e iPad

«Se cercate un’app per la registrazione non invasiva e che ispiri la creatività, l’avete appena trovata»: è così che il compositore di film indie Dave Merson-Hess descrive Loopy HD, un looper per iPhone e iPad che permette di creare musica sovrapponendo registrazioni in loop di voce e percussioni oppure suonando uno strumento.

Altre applicazioni musicali tendono ad essere potenti ma difficili da imparare, oppure semplici ma con funzionalità limitate: questa invece offre un’interfaccia particolarmente intuitiva in modo tale che anche gli utenti inesperti possono iniziare ad usarla fin da subito: tanto più che propone un sistema interattivo di tutorial che permette di scoprire le opzioni più avanzate mentre la si usa.

Quest’app comunque, a leggere quel che ne scrivono online, piace anche agli utenti più esperti perché offre alcune funzioni che difficilmente troviamo in altri looper. Ad esempio è compatibile con Audiobus, perciò permette di registrare e creare loop audio in tempo reale direttamente da altre app compatibili con questa piattaforma.

L’app è progettata per iPad ma le ultime versioni la rendono particolarmente fruibile anche sul più piccolo schermo dell’iPhone. Mette a disposizione 6, 9 o 12 loop circolari con controlli semplici e potenti e dispone del conteggio e della registrazione a catena in modo da avere le mani libere per poter suonare un altro strumento. Offre ampie possibilità di controllo via MIDI, che permettono ad esempio di usare Loopy tramite pedale o a altri controller e si possono anche comporre armonie complesse stratificando i suoni.

C’è inoltre il supporto di tracce con qualsiasi multiplo o frazione di battuta ritmica per permettere la creazione di loop flessibili ed espressivi ed include un metronomo audio o visivo per tenere facilmente il tempo. Usa un motore audio a bassa latenza e un MIDI clock affidabile in ricezione e invio, più supporto per Ableton Link.

I loop possono essere importati dal compute tramite iTunes, in quanto – tra i tanti – supporta i formati AIFF, WAV, MP3, M4A e CAF: e una volta importati si adatteranno automaticamente al tempo della sessione, qualsiasi sia la loro velocità originale. E’ anche possibile modificare il tempo della sessione al volo, in modo da velocizzare o rallentare la velocità delle creazioni senza che ne venga alterato il tono.

Le esecuzioni possono essere registrate direttamente nell’app e poi caricate su SoundCloud per essere condivise rapidamente sui social network. In alternativa si possono inviare anche tramite email e condivise con tutte le app che supportano la funzione di copia e incolla, oppure trasferite al computer tramite iTunes.

L’app è sviluppata da “A Tasty Pixel”, che si definisce «un tizio che adora creare applicazioni di qualità, e che si impegna a fondo per uno sviluppo e un supporto integrato e dinamico»: pesa circa 30 MB e per funzionare richiede almeno la versione 9.2 di iOS e iPadOS. Costa 5,49 euro e si scarica su App Store in versione universale per iPhone e iPad.