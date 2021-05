Con Pure Piano mettete il pianoforte a coda su iPhone e iPad

Il gusto e il calore del vero suono di un pianoforte a coda con la versatilità e la praticità del Morph Pad, tutto a portata di iPhone e iPad: se volessimo descrivere l’app Pure Piano con una frase, questa probabilmente ne racchiuderebbe a pieno il concetto.

Quando E-instruments Lab ha campionato i suoni di un pianoforte a coda professionale, non si è limitata a riportarli il più fedelmente possibile in un’app che potesse richiamarli tramite una qualsiasi tastiera o dispositivo di input che utilizza la tecnologia MIDI. Come dicevamo in apertura, dentro ci ha messo un Morph Pad per permettere di variarne il timbro con una strisciata del dito: al centro resta il pianoforte tradizionale, con la possibilità però di personalizzare il suono miscelando tra loro gli 8 preset disponibili. Il Morph Pad è collegato anche all’equalizzatore, agli effetti di riverbero e delay, consentendo così di regolare anche questi parametri attraverso un sistema di controllo pratico e intuitivo.

L’app funziona sia da sola attraverso la tastiera integrata, sia come detto tramite il collegamento di una tastiera MIDI (anche via Bluetooth), ma anche come plug-in AUv3 con una qualsiasi workstation audio digitale installata su Mac e PC Windows per non limitarsi così soltanto a suonare il pianoforte a coda, ma consentendo anche di integrarlo nelle registrazioni professionali. L’applicazione supporta anche la connessione diretta al Mac tramite IDAM (Inter Device Audio + MIDI Support) per poter inviare e ricevere il segnale tramite un unico cavo.

Oltre a questo l’applicazione Pure Piano permette anche di scegliere il tipo di accordatura del pianoforte, optando ad esempio per quella da concerto che corrisponde a quella con cui un tecnico del suono accorderebbe il pianoforte per i concerti quando c’è l’esigenza di ottenere una maggiore gamma sonora. C’è ovviamente anche l’accordatura basata sul sistema occidentale tradizionale, che è poi la scelta migliore quando si suona il pianoforte insieme ad altri strumenti come pianoforti elettrici, pad e archi. E’ anche possibile trasporre l’accordatura a piccoli passi di semitoni o di Hz in modo da poter regolarla con precisione in base al proprio gusto o alle esigenze del momento.

L’app Pure Piano richiede iOS o iPadOS in versione 13 o successiva e almeno 1.1 GB di spazio su disco. Si compra su App Store in versione universale per iPhone e iPad al prezzo di 14,99 euro. Tutti gli articoli di macitynet dedicati a iPhone e iPad sono disponibili ai rispettivi collegamenti.