Google annuncia Entertainment Space per tablet Android

Anche se i tablet Android hanno subito un certo declino, la pandemia sembra avergli fatto bene, con Google che si è finalmente ricordata di loro: secondo Big G, nell’ultimo anno oltre il 30% in più di persone ha iniziato a utilizzare i tablet Android rispetto all’anno precedente. Per rendere questi dispositivi potenzialmente più utili, Google annuncia una nuova funzionalità chiamata Entertainment Space, che funge da portale per tutte le app multimediali installate.

In un post sul blog, il product manager di Google Play, James Bender, ha scritto che Entertainment Space è «Una home unica e personalizzata per tutti i film, programmi, video, giochi e libri preferiti». Durante una demo virtuale, Bender ha mostrato a Engadget come accedere alla nuova funzionalità su un tablet Lenovo. Sui dispositivi supportati, Entertainment Space è la pagina “meno uno”, il che significa che si trova a sinistra della schermata iniziale, dove solitamente è presente il feed Discover sui dispositivi Android.

Nella parte superiore della pagina ci sono tre schede: Guarda, Gioca e Leggi. Ognuno di questi sarà caratterizzato da un carosello che evidenzia i consigli basati sugli interessi utente, seguito da righe di suggerimenti dai servizi o dalle app dell’azienda installate. E’ possibile accedere alle Impostazioni per impedire che un’app venga visualizzata nei consigli.

Chi ha utilizzato Google TV troverà familiare questa interfaccia. In effetti, la pagina di visualizzazione è molto simile a quest’ultimo sistema operativo: raccoglie suggerimenti da servizi di streaming come YouTube, Netflix, Hulu, HBO Max e Disney+, ma include anche app Android come Twitch, ad esempio.

Il layout è lo stesso per le sezioni Giochi e Leggi, e sebbene al momento non ci sono titoli consigliati oltre a quelli presenti sul Play Store, Bender ha dichiarato che Google sta lavorando con partner terze parti per inserire i loro feed nel sistema. Ciò significa che con il tempo l’utente beneficerà di consigli su libri suggeriti da Marvel Unlimited, Kindle di Amazon e Audible, oltre a Play Books.

Con Entertainment Space, Google promette di far risparmiare tempo agli utenti, evitando di dover saltare tra le app per cercare di capire cosa fare, che si tratti di guardare, giocare o leggere. Ovviamente, sarà necessario seguire un processo di configurazione iniziale che prevede l’accesso ai propri account sulle app a cui si desidera accedere tramite Entertainment Space.

Entertainment Space sarà disponibile nei nuovi dispositivi Lenovo, Walmart e Sharp. Sebbene Google non abbia dettagliato quando arriverà la nuova interfaccia su tutti questi prodotti, ha affermato che sui tablet Walmart è prevista questo mese. Un aggiornamento over-the-air arriverà entro la fine dell’anno per portare Entertainment Space a coloro che attualmente possiedono un tablet Android di uno di questi tre marchi.

Ovviamente, sarà possibile disattivare Entertainment Space. Chissà che la nuova interfaccia possa essere installata anche su altri tablet.