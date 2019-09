iOS 13.1 aggiorna alcune emoji e corregge gli errori di anatomia degli animali

Nell’aggiornamento iOS 13.1 appena rilasciato Apple ha modificato diverse emoji, aggiornandole e correggendo alcune inesattezze, soprattutto nell’anatomia di alcuni animali, già in passato segnalate dalle apposite comunità scientifiche. Ecco quali animoji sono state modificate e quali errori vengono corretti.

Secondo Emojipedia, Apple ha aggiornato in totale 24 emoji in iOS 13.1 e molti degli aggiornamenti più importanti riguardano le modifiche agli animali. Il polpo, ad esempio, ora ha ventose sui tentacoli, che prima mancavano, e l’emoji del calamaro non ha più un sifone al centro della faccia, errore anatomico che in passato aveva fatto rivolate la comunità.

Continuando, la zanzara ora ha sei zampe invece di cinque come nella precedente versione dell’emoji, mentre l’abaco ha le sue perline orientate verticalmente anziché orizzontalmente, così da offrire una rappresentazione più accurata nell’immaginario comune.

Apple ha cambiato il pezzo del puzzle da blu a verde, così come ha cambiato i cuori usati per gli emoji come il viso con gli occhi a forma cuore. La sirena tiene adesso in mano un tridente, mentre mucca ha un colore leggermente diverso, e l’ombreggiatura del topo è stata aggiornata, con altre emoji che hanno ricevuto piccole modifiche di design.

Entro la fine dell’anno, Apple prevede di aggiungere un totale di 59 nuove emoji al sistema operativo iOS, introducendo animali come il bradipo, il fenicottero, oppure anche un waffle, falafel, skunk, oranghi e altro ancora.

Nuovi volti, gesti e pose sono in arrivo e includono un viso sbadigliante, la mano che pizzica, la persona in ginocchio, la persona in piedi e nuove altre con modifiche al tono della pelle, oltre ad una vasta selezione di emoji varie.

All’inizio di quest’anno Apple ha presentato in anteprima tutte le emoji in arrivo che verranno aggiunte su iOS in un prossimo aggiornamento a iOS 13 in arrivo entro la fine dell’anno. Non è del tutto chiaro quando sarà possibile apprezzare i nuovi personaggi, ma l’anno scorso Apple ha rilasciato le emoji aggiornate ad inizio di ottobre. Chissà se anche quest’anno farà lo stesso.

Ricordiamo che oltre alle emoji, una delle ragioni per cui Apple ha rilasciato iOS 13.1 è la riparazione di alcuni bug che si manifestazione nelle applicazioni più rinnovate come Foto, Mail e Promemoria. In alcuni casi con i nuovi iPhone iOS 13 è anche più lento di iOS 12 sui più vecchi dispositivi. I bug in sono molto fastidiosi e in qualche caso pure pericolosi per la privacy e per questa ragione Apple ha anticipato il lancio ad oggi, quando invece era inizialmente previsto per il 30 settembre. Le novità dell’aggiornamento le abbiamo elencate in un nostro articolo pubblicato questa mattina.