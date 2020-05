Crucible, lo sparatutto gratuito di Amazon è disponibile su Steam

Amazon Games ha lanciato Crucible, il primo dei due titoli che il colosso dell’e-commerce ha in programma di rilasciare entro quest’anno. Lo sparatutto in terza persona gratuito è ora disponibile su Steam e accedendo al gioco prima del due giugno si avranno 1.000 crediti gratis. Crucible propone al momento 10 cacciatori giocabili, tra cui il botanico robot Bugg. Ogni cacciatore ha le proprie armi e abilità da poter usare per sconfiggere non solo gli avversari, ma anche la flora e la fauna.

Il gioco è stato lanciato con tre modalità di gioco. “Heart of the Hives” è una modalità di battaglia 4 contro 4, contro il boss gigante Hives che viene generato in tutto il mondo, mentre la modalità “Alpha Hunters” mette a confronto otto squadre da due. Infine, in modalità “Harvester Command” due squadre di otto giocatori combatteranno per catturare e attivare i raccoglitori di essenze sulla mappa.

Amazon Games ha, inoltre, avviato un periodo pre-stagionale di 8 settimane per il titolo, consentendo ai giocatori di apprendere abilità e perfezionare le strategie prima dell’inizio della prima stagione. I primi giocatori potranno utilizzare i 1.000 crediti guadagnati per riscattare oggetti di gioco, nonché un Battle Pass pre-stagionale per 950 crediti. Crucible è ora disponibile su Steam gratis a questo indirizzo, nell’attesa di New World, il MMORPG di Amazon previsto per il lancio il 25 agosto prossimo.

Il gioco si può giocare gratis e propone l’acquisto opzionale di alcuni pacchetti aggiuntivi con prezzi che partono da circa 12 euro fino a 42 euro. Nel momento in cui scriviamo Crucible è disponibile solo per PC Windows. I requisiti minimi sono Intel Core i5-3570 oppure AMD FX6300, 8 GB di memoria RAM, scheda video GTX 660 oppure Radeon HD 7850 con Windows 7 a 64 bit. Invece i requisiti consigliati sono Intel i5-6500 da 3,2GHz oppure AMD Ryzen 3 2200G, 8 GB di memoria RAM, scheda video GTX 1060 oppure Radeon RX 570 e Windows 10.

Tutte le notizie di macitynet che parlano di Amazon sono disponibili da questa pagina; per tutte le notizie dedicate ai Videogiochi e al mondo Windows si parte dai rispettivi collegamenti. Qui i link da seguire per chi è interessato ad Apple e Mac.