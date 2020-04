Cuffie da gaming con microfono e LED per computer, PS4 e XBox in offerta a 19 euro

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie pensate per il gaming, per godervi al meglio l’esperienza con i i vostri videogiochi preferiti, queste cuffie in offerta potrebbero fare al caso vostro, visto soprattutto il prezzo particolarmente succoso.

Le cuffie sono state realizzate appositamente per i gamer, allo scopo di offrire un’esperienza immersiva durante le sessioni di gioco, ma sono perfette anche per ascoltare musica o godersi un film o una serie TV.

L’accessorio è dotato di morbido pad sull’archetto e sui padiglioni auricolari, con fascia estensiva regolabile per garantire il massimo comfort di gioco, cui si aggiunge la luce LED per aumentare il coinvolgimento dell’esperienza di gioco.

Tecnicamente includono driver magnetici al neodimio da 40 mm per un suono chiaro e bassi profondi, oltre ad audio cristallino per effetti sonori coinvolgenti e chat chiare.

Il microfono flessibile regolabile può rilevare i suoni con grande sensibilità, garantendo una comunicazione perfette.

Infine sono presenti due jack da 3,5 mm e una presa USB: il jack da 3,5 mm rosso per il microfono, il jack blu da 3,5 mm per le auricolari, mentre la presa USB per luce LED.

Se utilizzate per il PC desktop, è possibile collegare entrambi i jack da 3,5 mm nell’interfaccia corrispondente, mentre se utilizzate su PS4, è necessario un cavo patch 2 in 1 per il corretto funzionamento (non incluso).

Le cuffie si acquistano al prezzo di poco superiore a 19 euro cliccando su questo link diretto. La spedizione è gratuita dall’Italia.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.