Cuffie per bambine, con luci LED e orecchie animalesche in sconto a 15,39 euro

Regalate un paio di cuffie over-ear alle vostre figlie o alle vostre nipoti optando per la soluzione di iClever, fatte apposta per attirare la loro attenzione e per qualche giorno scontate con un codice a 15,39 euro.

Queste cuffie hanno padiglioni più piccoli proprio per essere utilizzate dai bambini in totale comfort. Sono di colore rosa e, sull’archetto, hanno incorporate un paio di orecchie animalesche in gomma e illuminate da alcuni piccoli LED, così da renderne l’utilizzo anche divertente.

I circuiti integrati permettono di regolare il volume fino ad un massimo di 85 dB, proteggendo così i timpani dei più piccoli (consigliate per bambini dai 3 anni ai 12 anni).

Queste cuffie possono inoltre essere collegate a qualsiasi smartphone, tablet, computer o lettore MP3 dotato di presa jack audio da 3.5mm in quanto offrono proprio la medesima spina per il collegamento cablato.

Niente Bluetooth quindi, evitando così di sottoporre i propri figli alle radiazioni della tecnologia senza fili. Queste cuffie sono approvate da RoHs, EN71, CPSIA e FCC. Al momento si comprano su Amazon per 22 euro.

Se inserite il codice SXU8CKFY nella pagina finale di riepilogo ordine nella sezione modalità di pagamento ottenete uno sconto e le pagate soltanto 15,39 euro.