Cupertino studia novità per Apple Fitness+ e Apple Pay

Apple ha in programma varie novità per Apple Fitness+ e Apple Pay e, tra le altre cose, sta valutando un servizio di consegne del tutto nuovo da integrare nell’app Salute.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della newsletter “Power On”, indicando sue previsioni per il servizio di Apple. Due nuovi servizi finanziari sarebbero in fase di sviluppo, incluso un programma di abbonamento per l’hardware e un servizio del tipo “compra ora, paga dopo” per le transazioni Apple Pay per permettere agli utenti che effettuano acquisti con Apple Pay di pagare a rate, sulla falsariga di servizi quali Klarna che permettono di pagare suddividendo in pagamenti in più rate senza interessi dilazionando il costo dell’acquisto nel tempo.

Della possibilità di effettuare una sorta di abbonamento per l’hardware Gurman ha già riferito in precedenza, spiegando che permetterebbe agli utenti di pagare un canone mensile per avere iPhone, iPad o Mac per la durata dell’abbonamento. Apple avrebbe intenzione di rendere possibile l’acquisto di iPhone e iPad con modalità simili a quelle che consentono l’acquisto dello storage iCloud o per l’abbonamento a Apple Music, con la possibilità di attivare gli abbonamenti per l’hardware con gli account per l’Apple ID o l’App Store.

Il servizio in questione è indicato da Gurman come “l’offensiva più grande” nell’ambito delle vendite ricorrenti. Su questa novità Apple sarebbe al lavoro da mesi, a quanto pare è stata finora rinviata per privilegiare il servizio “acquista ora, paga dopo” ma secondo Gurman dovrebbe arrivare entro la fine del 2022 o al massimo rimandata al 2023.

Per quanto riguarda Fitness+, Apple sta lavorando su nuovi allenamenti per iOS 16, e valuta anche la possibilità di offrire funzionalità tipo Instacart, un servizio di consegna di generi alimentari con tanto di integrazione dei dati nutrizionali nell’app Salute. Gurman ribadisce che il servizio potrebbe essere complesso da implementare e con margini piuttosto modesti.

Da poche settimane Apple Fitness+ offre una nuova serie di sessioni “Artista in primo piano” dedicata a band di fama mondiale e una selezione speciale di contenuti incentrati sul ballo. Oltre ai nuovi contenuti dedicati al ballo, Fitness+ offre già a utenti di ogni età e livello di esperienza vari modi per avvicinarsi alla danza, dai programmi per principianti fino agli allenamenti per l’età avanzata.