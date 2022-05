Nuove AirPods Pro in autunno secondo Mark Gurman

Apple ha in cantiere la presentazione di nuove AirPods Pro in autunno, accessorio per il quale prevede un nuovo design, migliorie sul versante della qualità audio, la probabile l’integrazione di funzionalità dedicate alla salute.

A riferirlo è Mark Gurman di Bloomberg nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, evidenziando che l’attuale modello di AirPods Pro è sul mercato dall’autunno 2019 e che le batterie potrebbero già essere un problema per alcuni dei primissimi utenti e riferendo ancora della possibilità di un aggiornamento anche per le AirPods Max, sperando anche in un abbassamento dell’attuale prezzo di listino definito “assurdo” da Gurman.

Macrumors evidenzia che, in effetti, le ‌AirPods Pro non sono aggiornate dal 2019 e varie indiscrezioni circolate che lasciano immaginare una nuova versione in arrivo entro fine anno. Le indicazioni di Gurman sono in linea con le indiscrezioni in precedenza riferite dall’analista Ming-Chi Kuo, secondo il quale il lancio di questo prodotto è previsto entro la seconda metà dell’anno. Le ‌AirPods Pro‌ dovrebbero vantare un design più compatto, che vede la scomparsa degli “steli”, insieme a una nuova custodia di ricarica e al supporto dell’audio lossless con un nuovo protocollo.

Per quanto riguarda le AirPods Max, secondo Gurman Apple non starebbe pensando al momento a nuovi modelli. Le cuffie in questione sono state presentate nel dicembre 2020; per il momento Cupertino pensa solo a nuove colorazioni ma non sono state fornite indicazioni su quando questi nuovi, presunti colori dovrebbero arrivare.