Il Cyberquad Tesla per bambini ricchi arriva in Italia

Il mini quad per bambini di Tesla è arrivato in Italia: ve ne avevamo già parlato al lancio sul mercato, avvenuto inizialmente soltanto negli Stati Uniti giusto in tempo per il Natale del 2021; a inizio anno poi è arrivato in Cina, mentre da qualche ora Tesla Cyberquad si può comprare anche in Europa.

Perciò da questo momento anche nonni, zii e genitori dello Stivale potranno comprare questo prestigioso veicolo per figli e nipoti. Parliamo di un mini-quad il cui design è fortemente ispirato al Cybertruck, il primo ambizioso e futuristico pick-up dell’azienda.

L’appartenenza alla stessa famiglia di veicoli Tesla porta a caratteristiche sostenute, infatti Cyberquad offre telaio in acciaio inossidabile, sedile imbottito, sospensioni regolabili e freni a disco al posteriore. L’aspetto futuristico del veicolo è completato da una serie di barre luminose a LED sull’anteriore.

Si tratta più precisamente di un ATV, sigla di all-terrain vehicle, ovvero veicolo per tutti i terreni, un mezzo di trasporto speciale, agile e compatto, costruito per procedere su terreni particolarmente difficili o accidentati.

Ovviamente a motore elettrico (da 350 Watt), con una singola carica può percorrere fino a 19 chilometri alla velocità massima di 13 chilometri orari, con la possibilità di attivare il limitatore per dimezzarla, e c’è anche la retromarcia a 6 Km/h.

Non una scheggia ma abbastanza potente per assicurare ore di divertimento: questo perché come dicevamo è un veicolo destinato a un pubblico particolarmente giovane, in quanto è cavalcabile – spiega l’azienda – da bambini di almeno 8 anni di età e fino a un massimo di 68 chilogrammi di peso.

Tesla Cyberquad, disponibilità e prezzo

Specifiche di questa portata, oltre al fatto che stiamo parlando di Tesla, ovviamente alzano notevolmente il prezzo: 1.990 € in Italia, e nel momento in cui scriviamo la spedizione è prevista entro 4 settimane.

Nel venderlo, Tesla consiglia di abbinarci anche il Bomber, giubotto con illustrazioni in stile graffiti e logo Tesla stampato lungo le maniche realizzato per il 60% in cotone e per il 40% in poliestere, disponibile in diverse taglie al prezzo di 95 €.

L’arrivo in Italia coincide con l’attesa consegna dei primi esemplari di Cybertruck in USA agli utenti che lo hanno preordinato nel lontano novembre del 2019. Le tempistiche di Elon Musk lasciano a desiderare, in ogni caso questo veicolo promette caratteristiche e soluzioni ancora uniche a distanza di quattro anni dall’annuncio, nonostante l’agguerrita concorrenza, con previsioni di vendite sostenute in USA dove i pickup sono un caposaldo dele settore auto nazionale.