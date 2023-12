Cybertruck c’è anche in versione per bambini

Presi dall’eccitazione della consegna dei primi esemplari di Cybertruck a quattro anni di distanza dalla presentazione, non tutti hanno notato che nella stessa giornata Tesla ha introdotto una versione per bambini di Cybertruck.

La descrizione ufficiale del prodotto non specifica se la carrozzeria è realizzata in acciaio inossidabile ed è resistente ai proiettili come quella del fratello maggiore, anche se certamente non sarà così: troppo costoso e inutile allo scopo. Carrozzeria a parte come il pickyp tutto elettrico Tesla anche il modello per bimbi emerge per prestazioni superiori alla media.

Il costruttore dichiara un motore da 500W con trazione posteriore alimentato da batteria agli ioni di litio da 22V: l’abbinata riesce a offrire una autonomia di 12 miglia, circa 20 km. Oltre ai caratteristici fanali posteriori e anteriori realizzati con due lunghe strisce LED offre impianto frenante elettrico e velocità massima di 10 miglia orarie, pari a 16 km orari orari.

Tramite un interruttore è possibile passare dalla velocità massima di 16 km orari a 5 miglia orarie, circa 8 km orari. Nella vetrina di Cybertruck per bambini Tesla precisa che il veicolo offre due sedili per bambini con età compresa tra 6 e 12 anni e un carico massimo di 68 kg, 150 libbre.

I sedili sono regolabili lasciando la speranza anche agli adulti di poter provare questo Cybertruck in miniatura, esperimento sconsigliabile visto il carico massimo.

Le Tesla non costano poco: anche se siamo su una scala completamente diversa anche Cybertruck per bambini non costa poco per essere un’auto giocattolo: il prezzo di listino infatti è di 1.500 dollari, circa 1.390 euro. Come succede spesso ai gadget e prodotti collaterali di Tesla è già esaurito e non si sa quando tornerà disponibile.

Ricordiamo che sempre a tema Cybetruck Tesla ha realizzato anche Cyberquad per bimbi. Tutti i dettagli, allestimenti, prezzi e autonomia di Cybetruck in questo articolo di macitynet. Qui invece cinque caratteristiche esclusive del pickup di Elon Musk mai viste su nessun altra Tesla.

