Solo 10€ l’accessorio universale che ripara i tergi cristalli

E’ inutile negarlo, uno dei problemi più frequenti quando si parla di tergicristalli è la fastidiosissima striscia di bagnato che puntualmente appare sul parabrezza. Anche quando sono nuovi, infatti, è un difetto che quasi tutte le spazzole hanno. Ed allora, ecco il miracoloso accessorio da Baseus, che promette di fixare il problema, e far risplendere il parabrezza della nostra auto. Al momento si acquista a 10 euro direttamente a questo indirizzo.

Bastano appena 30 secondi per avere un risultato tangibile. Tutto quello che l’utente dovrà fare è smontare il tergicristallo incriminato, e strofinarlo contro l’accessorio Baseus, come se si stesse affilando la lama di un coltello. In realtà, il funzionamento è proprio questo: rifinire il “filo” della spazzola, evitando quelle micro imperfezioni che determinano una pulizia non omogenea, responsabile di una pulizia imperfetta.

Fatto interamente di lega robusta, permette di affilare le spazzole in pochi secondi, portando a nuova vita le proprie spazzole ed evitando di doverne acquistare di nuove. Il produttore stima che l’accessorio è in grado di prolungare per tre volte la vita di una spazzola, con un risparmio non certamente indifferente.

Si tratta di un accessorio universale, che dunque può essere utilizzato indipendentemente dalla macchina e dai tergicristalli in uso. E’ uno strumento sicuro, perché permette di affilare la spazzola senza rischi per le mani dell’utente. Si tratta di un piccolo accessorio, facilmente trasportabile, che potrete addirittura tenere in macchina, e che misura appena 65 x 38 mm, con un spessore incredibilmente ridotto di 1,3 cm.

Al momento in cui scriviamo viene proposto in offerta ad appena 10 euro, disponibili nelle diverse colorazioni grigio chiaro e più scuro. Clicca qui per acquistarlo.