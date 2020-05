Da dodocool coupon sconti su hub USB-c, dock e carica batteria per Apple Watch: si parte da 19,49 euro

Partiamo dalla dock per lo smartwatch della Mela. Non solo si tratta di una buona alternativa al cavetto incluso in confezione per la ricarica di Apple Watch, ma Dodocool DA121 è anche un supporto pronto all’uso che sostiene lo smartwatch e al contempo ne ricarica la batteria.

Costruito interamente in policarbonato, incorpora la piastra magnetica per la ricarica: non si tratta quindi di un accessorio al quale va incassato il cavo originale ma di una soluzione completa e indipendente, da poter essere perciò affiancata al caricatore di Apple o altri prodotti dove fa più comodo.

E’ dotato di un braccio inclinabile di 45 gradi che permette di sostenere l’Apple Watch in orizzontale, beneficiando così della modalità Night Stand per leggere l’ora, le sveglie e le informazioni basilari durante la notte ricaricandone al contempo la batteria.

Il cavo incorporato è lungo 90 centimetri e termina con una spina USB, può perciò essere collegato a qualsiasi presa USB o alimentatore. Dodocool DA121 è certificato CE, FCC, RoHS ed è in vendita su Amazon al prezzo di 32,99 euro, ma utilizzando il coupon 3W9RETOK lo si pagherà appena 23,09 euro. Clicca qui per acquistare.