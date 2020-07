La prima data ufficiale di Amazon Prime Day 2020 è il 6-7 agosto

La maratona di super sconti attesa da milioni di utenti in Italia e in tutto il mondo ha finalmente la sua prima data ufficiale: Amazon Prime Day 2020 si svolgerà il 6 e 7 agosto in India. Lo ha annunciato il colosso dell’e-commerce precisando che nei prossimi giorni verranno comunicate anche le date per le edizioni negli altri paesi.

Fin dalla sua prima edizione avvenuta nel 2015 Amazon Prime Day ha registrato un successo crescente, fino ad arrivare ad eguagliare e anche a superare il volume di vendite e fatturato registrato per il più celebre e storico Black Friday, la maratona di sconti di tradizione anglosassone che Amazon ha contribuito non poco a diffondere in tutto il globo.

Come dicevamo fin dalla prima edizione il Prime Day si svolge a luglio, ma quest’anno l’evento è stato posticipato per la pandemia di Coronavirus. Le prime indiscrezioni sul posticipo sono circolate già nel mese di aprile e poi ancora a maggio, quando si indicava il possibile svolgimento a settembre.

L’annuncio della prima data Amazon Prime Day per il 6-7 agosto in India rappresenta così una ottima notizia per i milioni di appassionati e abbonati Amazon Prime. Nel comunicato il colosso di Jeff Bezos segnala il posticipo dovuto a Coronavirus e alle misure di sicurezza necessarie per tutelare la sicurezza dei clienti e dei dipendenti Amazon. Infine Amazon dichiara che «Presto» annuncerà anche la data di Amazon Prime Day 2020 in USA e negli altri paesi, senza purtroppo specificare ulteriormente.

Secondo le ultime indiscrezioni la maratona di sconti potrebbe essere organizzata nel resto del mondo per il 5 ottobre, anche se la data più ravvicinata dell’inizio in India lascia sperare in tempistiche più ravvicinate anche per l’Italia: è plausibile che nel nostro paese si tenga a Settembre 2020, dopo la prima metà del mese. Vi terremo informati nelle prossime settimane sulle novità sia per l’appuntamento che per l’articolazione delle offerte di Prime Day 2020.

