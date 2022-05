macOS 12.4, nuova opzione per la data nella barra dei menu

L’aggiornamento a macOS 12.4 è servito principalmente a risolvere problematiche legate alla sicurezza ma c’è anche una piccola novità che riguarda il comportamento predefinito per la gestione della data nella barra dei menu. Ora macOS mostra la data solo quando c’è abbastanza spazio per farlo; l’opzione è utile per gli utenti dei MacBook Pro 2021 con il notch che può ridurre lo spazio a disposizione delle icone disponibili in alto nella barra dei menu.

Per impostazione predefinita, la nuova opzione è attiva per default su tutti i Mac, non solo quelli con il notch. Se desiderate visualizzare la data sempre e comunque (anche quando la barra dei menu è affollata di icone e altri elementi) bisogna aprire Preferenze di Sistema, selezionare “Dock e barra dei menu”, sulla colonna a sinistra selezionare “Orologio” e da qui impostare l’opzione “Sempre” su “Mostra data” (le opzioni disponibili sono tre: “Quando lo spazio lo consente”, “Sempre”, “Mai”).

Abbiamo dedicato diversi articoli di approfondimento al nuovo sistema operativo per Mac. Trovate tutto nel tag dedicato a macOS 12.