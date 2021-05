Disney mostra la spada laser funzionante stile Star Wars

Non dovrete aspettare molto prima di vedere una spada laser Disney funzionante in azione e dall’aspetto certamente plausibile, stile Star Wars, anche se di certo l’esperienza avrà dei costi tutt’altro che contenuti.

Disney ha svelato la spada laser retrattile “funzionante” che sarà a disposizione dei visitatori nell’hotel di lusso Star Wars: Galactic Starcruiser, non appena la nuova attrazione sarà pronta e aprirà al pubblico al Walt Disney World Resort nel 2022.

Anche se Disney non ha spiegato come funziona esattamente la spada nel video diffuso in rete in via ufficiale, filmato che riportiamo in questo articolo, i brevetti suggeriscono che un motore estende una lama in plastica illuminata a LED. Fortunatamente, non sarà in grado di recidere le braccia dei nemici, ma è notevolmente più avanzata di un oggetto o di un giocattolo a forma fissa.

La spada laser farà parte di un’esperienza coinvolgente di due giorni in hotel che secondo la Disney sarà diversa da qualsiasi cosa «Mai creata prima».

Non è chiaro se la spada laser potrà essere acquistata alla fine di questa esperienza in hotel, ma di certo potrebbe non essere a buon mercato, come rileva Engadget. Anzi, dovrete essere pronti a sboarsare una bella cifra. Anche perché, l’attuale spada laser Galaxy’s Edge, che più si avvicina a una spada laser ben fatta, ha un costo di 200 dollari, circa 165 euro, ed è difficile immaginare che un oggetto prime parti creato da Disney abbia un prezzo listino inferiore. Tutt’altro. Inoltre, anche su Kickstarter è apparsa una spada laser funzionante dello stesso tipo, con un prezzo di partenza di 229 euro.

Se volete vedere le spade laser in azione, il posto migliore per farlo è certamente la piattaforma Disney+, il servizio di video streaming che ha superato le aspettative di tutti, e che ad oggi vanta oltre 100 milioni di abbonati.

Per sapere come vedere Disney+ su Mac, iPhone, iPad, TV e Android potete seguire la nostra guida. Per accedere a Disney Plus potete cliccare direttamente qui