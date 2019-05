Disponibile la versione beta di Microsoft Defender ATP per Mac

Microsoft ha rilaciato la Public Preview di Advanced Threat Protection (ATP), soluzione di sicurezza destinata agli abbonati di Office 365 che usano PC con WIndows e Mac con macOS, un insieme di strumenti er rilevare sofwtare malevoli, malware e minacce di virus.

Come abbiamo già spiegato qui, la soluzione in questione era finora disponibile solo per Windows e l’idea della Casa di Redmond è proteggere le macchine degli utenti abbonati ai servizi Microsoft 365 e gli amministratori IT che vogliono una soluzione di sicurezza uniforme per le macchine che amministrano.

In precedenza denominato Windows Defender, in virtù del fatto che sarà possibile sfruttarla anche sul Mac, la soluzione di sicurezza è stata rinominata Microsoft Defender.

Microsoft Defender viene proposto come parte del pacchetto Microsoft 365 e potrebbe essere particolarmente utile in ambiti nei quali si usano macchine miste (Mac e PC) con Office. L’azienda ha spiegato che il panorama informatico è sempre più complesso ed eterogeneo ed è dunque necessario predisporre nuove funzionalità di sicurezza. Microsoft sfrutta anche il machine learning per dare priorità alle minacce di cui tenere conto.

A questo indirizzo trovate un nostro tutorial su come tenere al sicuro il Mac.