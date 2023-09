Disponibili aggiornamenti a iOS 16.6.1, iPadOS 16.6.1 e watchOS 9.6.2

Apple ha rilasciato gli aggiornamenti a iOS 16.6.1, iPadOS 16.6.1 e watchOS 9.6.2, update minori per i sistemi operativi di iPhone, iPad e Apple Watch, che arriva a poco più di un mese dal rilascio di iOS/iPadOS 16.6.

Nelle note di rilascio, Apple riferisce che l’aggiornamento “risolve importanti problemi di sicurezza” ed è consigliato a tutti gli utenti.

In un documento di supporto, Apple riferisce della soluzione ad un problema che poteva presentarsi con una immagine creata ad hoc, elemento che poteva permettere a cybercriminali di eseguire codice arbitrario. Apple ha risolto il bug nel framework ImageIO, impedendo all’immagine dannosa di causare potenziali danni. Una diversa vulnerabilità risolta riguarda l’app Wallet e anche questa consentiva l’esecuzione di codice arbitrario.

Vista la potenziale pericolosità delle vulnerabilità individuate, si raccomanda di installare gli aggiornamenti prima possibile.

Come installare l’aggiornamento a iOS 16.6.1

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC (o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti) con il dispositivo collegato via USB.

Come effettuare l’aggiornamento a watchOS 9.6.2

Per aggiornare watchOS, aprite l’app Watch sull’iPhone, selezionate Generali e da qui “Aggiornamento software”. Da watchOS 6 è possibile eseguire l’aggiornamento direttamente su Apple Watch: lo smartwatch deve essere connesso alla WiFi, su Apple Watch si apre l’app Impostazioni da qui si tocca Generali > Aggiornamento software. Se è disponibile un aggiornamento software, basta toccare Installa e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Mentre viene completato l’aggiornamento, lasciate l’Apple Watch sul caricabatterie. Non riavviare l’iPhone o l’Apple Watch e non uscire dall’app Apple Watch. Al termine dell’aggiornamento, l’Apple Watch si riavvierà automaticamente.