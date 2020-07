Droni, alianti e barche radiocomandate: tre offerte imperdibili per l’estate

Se siete alla ricerca di droni, alianti o barche radiocomandate per il vostro divertimento estivo, ecco la triplice offerta che fa per voi.

Si parte con una divertente barca catamarano radiocomandato con doppio motore: è in grado di raggiungere i 25 Km/h di velocità, viene comandata attraverso un radiocomando attivo sulla frequenza 2.4Ghz (senza timore di interferenze) e include una batteria con da 7.4V (650 mAh) ad alta esplosione che garantisce fino a 25 minuti di divertimento ininterrotto.

Completamente sigillata ed impermeabile la barca catamarano radiocomandata si acquista a partire da 24 euro cliccando su questo link diretto.

Dall’acqua si passa all’aria con l’aliante XK A800 caratterizzato da un’apertura alare di 78 centimetri ad ala fissa. Compatto e facile da trasportare, include un design modulare, facile da installare e smontare.

Grazie al sistema di controllo 3D/6G può supportare evoluzioni e virtuosismi in volo, per sessioni ricche di acrobazie, giri della morte, capriole. Ha un ricezione per il controllo fino a 200 metri e può essere il gadget ideale per chi è alla ricerca di una sfida da affrontare durante le giornate estive.

L’aliante radiocomandato si acquista a partire da 58 euro cliccando su questo link diretto.

L’ultima offerta riguarda il drone SG906 PRO, clone del Mavic Air con motori brushless. Gode di un sistema di posizionamento in volo che si affida al GPS e GLONASS, così da rimanere particolarmente stabile in volo, dunque adatto anche ai principianti, che non correranno il rischio di perderlo.

Il drone ha un tempo di volo stimato in 25 minuti circa, davvero tanti se si considera la media degli altri competitor, con una ricarica della batteria di circa 6 ore.

Si controlla fino ad una distanza massima di circa 1200 metri, è in grado di restituire video in risoluzione 2048 x 1080, e consente di pianificare il volo tramite gestione degli hotpoint sulla mappa, o ancora il volo automatico in orbita attorno ad un punto di interesse predefinito.

Il drone SG906 PRO si acquista a partire da 116 euro, ma il prezzo varia a seconda delle configurazioni offerte e, soprattutto, del numero di batterie presenti in confezione.

Le offerte sono è valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.