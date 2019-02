DT NO.I S10: 6 stili per smartwatch con battito cardiaco e pressione sanguigna

Interessante offerta quella del DT NO.I S10, uno smartwatch dotato di numerose funzionalità tecnologiche ma capace anche di stupire per il suo stile versatile ed efficace. Il dispositivo infatti è disponibile allo stesso prezzo in due diverse versione, color nero o color argento, cui è possibile abbinare tre diversi cinturini: in pelle, in silicone o in metallo.

Grazie a queste combinazioni è possibile ottenere un look diversificato e capace di accontentare chiunque sia alla ricerca di un dispositivo che sappia offrire qualcosa in più anche dal punto di vista estetico, ad un prezzo decisamente contenuto.

Come detto il DT NO.I S10 smartwatch sfoggia anche caratteristiche tecniche interessanti fra cui il display TFT da 240 x 240 da 1.3 pollici ed il chip Nordic. Must dell’orologio sono il monitoraggio della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna, che unite al tracciamento sulle attività fisiche (sport, conteggio calorie e contapassi), e alla certificazione di impermeabilità IP68, lo rendono anche un ottimo smartwatch.

Presenti anche le notifiche nel caso di un eccesso di sedentarietà e i promemoria per l’idratazione, oltre alle classiche sveglie e al monitoraggio del sonno, funzionalità ormai disponibili sulla maggior parte dei dispositivi odierni.

Connesso al vostro smartphone (compatibile con iOS e Android) è possibile controllare la fotocamera da remoto e attivare anche una modalità anti-smarrimento, che metterà un segnale nel caso in cui il telefono si trovi a oltre 10 metri dallo smartwatch.

Il DT NO.I S10 è attualmente in offerta a 28 euro circa cliccando sul seguente link diretto ed utilizzando il coupon ticksS10 in fase di acquisto. Per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.