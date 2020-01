Con iPad 2020 prevista una Smart Keyboard con meccanismo a forbice

La tastiera super sottile con meccanismo a farfalla è impiagata da Apple fin dal 2015 ma gli utenti non l’hanno gradita molto, lamentando problemi di tasti che non rispondono, affidabilità inferiore e guasti più frequenti: il problema sembra risolto in MacBook Pro 16 pollici ed ora un report non chiarissimo prevede l’arrivo di Smart Keyboard con meccanismo a forbice insieme agli iPad 2020.

L’ultimo portatile professionale di Cupertino da 16 pollici, introdotto negli ultimi mesi del 2019, impiega infatti una tastiera che abbandona il meccanismo a farfalla per ritornare finalmente a una versione migliorata del più resistente e affidabile meccanismo a forbice. La novità è stata anticipata correttamente da Ming Chi Kuo, lo stesso analista che ora prevede l’arrivo della stessa soluzione anche sulle prossime versioni di MacBook Pro 13 pollici.

Fino però nessuno ha mai anticipato in arrivo da Apple una Smart Keyboard con meccanismo a forbice. Tenendo conto quanto sopra e anche che l’anticipazione proviene dal non sempre affidabile DigiTimes, si tratta di una indiscrezione per il momento poco credibile.

A questo si aggiunge il fatto che per loro natura le cover con tastiera Apple Smart Keyboard devono per forza di cose impiegare soluzioni in grado di contenere il più possibile lo spessore complessivo della cover. Un altra ragione che crea ulteriori sospetti su questa anticipazione.

Oltre ai nuovi modelli di iPhone 12 2020, per quest’anno da Cupertino è atteso il rilascio di nuovi iPad Pro 2020. Secondo alcune anticipazioni i nuovi tablet professionali di Apple implementeranno sul retro una tripla fotocamera come gli iPhone 11 Pro e Pro Max.

Tutte le notizie di macitynet su iPad sono disponibili da questa pagina, invece quelle dedicate a iPhone sono disponibili in questa sezione del nostro sito.