DuckDuckGo sincronizza password e segnalibri senza account

Gli utenti del browser DuckDuckGo hanno ora la possibilità di sincronizzare segnalibri e password in modo sicuro tra più dispositivi, senza bisogno di creare un account, come obbligano a fare Chrome e altri browser (regalando potenzialmente a questi ancora più dati con i quali tracciare i nostri interessi e scoprire di più sulle nostre attività).

Quanto offerto con la funzionalità denominata Sync & Backup di DuckDuckGo è possibile grazie a una procedura che prevede per la sincronizzazione nella fase iniziale la scansione di un codice QR con la fotocamera dello smartphone o l’indicazione di un codice alfanumerico sul computer. È in pratica possibile creare una rete di dispositivi che è possibile sincronizzare automaticamente, senza per forza passare per la creazione di un account.

Gli sviluppatori del browser spiegano che tutto ciò è possibile perché i dati sono cifrati con una chiave generata sul primo dispositivo; solo il dispositivo autorizzato dall’utente può generare questa chiave. La chiave è condivisa nella rete dei dispositivi utente senza che DuckDuckGo possa leggerla o vedere i dati dell’utente.

È possibile creare un PDF di recovering con un codice univoco da salvare in un luogo sicuro per permettere agli utenti di accedere ai loro dati sincronizzati in caso di perdita o danneggiamento dei dispositivi.

Le funzionalità di Sincronizzazione e Backup sono supportate sul browser per Windows, Mac, Android e iOS.

DuckDuckGo include Web e App Tracking Protection, Smarter Encryption, Private Search, Email Protection e altro ancora.

Sistemi di tracciamento possono raccogliere la cronologia delle posizioni, delle ricerche, della navigazione e altro ancora, deducendo età, etnia, sesso, interessi, abitudini, ecc. Il browser DuckDuckGo vanta funzionalità che non tracciano gli utenti, portando avanti il principio della società di non raccogliere dati, promettendo di rendere la navigazione un’esperienza molto più piacevole e sicura.

I guadagni per sviluppatori del software arrivano dagli annunci privati sul motore di ricerca dedicato (su altri motori di ricerca, gli annunci si basano sui profili realizzati con le informazioni personali dell’utente, come le ricerche, la navigazione e la cronologia degli acquisti). Gli annunci di DuckDuckGo si basano sulla pagina dei risultati di ricerca che si sta visualizzando anziché sulla persona che le altre aziende e algoritmi di tracciamento presumono chi sta visitando il visto. Ad esempio, se cerchiamo automobili, il motore di ricerca di DuckDuckGO mostrerà annunci sulle automobili.