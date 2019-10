DuetCam abilita la registrazione video fronte-retro sugli iPhone 2018 e 2019

Con DuetCam potete registrare con due videocamere contemporaneamente. Nello specifico l’app permette di sovrapporre il filmato registrato con la videocamera anteriore a quello contemporaneamente acquisito con la videocamera posteriore.

L’applicazione sfrutta le nuove abilità concesse da Apple con l’ultima versione del sistema operativo iOS 13 ed è disponibile unicamente per gli iPhone di quest’anno e la gamma dello scorso anno, quindi per iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

DuetCam è sviluppata da Marcel Schmitz e consente di sovrapporre la ripresa con la videocamera anteriore a quella di qualsiasi videocamera posteriore, quindi nel caso degli iPhone 2019 della serie Pro è possibile scegliere tra grandangolo, teleobiettivo e ultragrandangolo.

Non c’è bisogno di eseguire alcun montaggio video in quanto il sistema è completamente in grado di sovrapporre le due riprese ed allinearle mostrando quella acquisita con la videocamera anteriore in modalità PIP (Picture-in-picture, ovvero in piccolo in un angolo dello schermo). Si schiaccia il tasto di registrazione per avviare la ripresa e lo si pigia nuovamente per terminarla: il video che ne risulta sarà disponibile immediatamente nel rullino fotografico del telefono.

DuetCam costa 3,49 euro ma non è l’unica già in grado di sfruttare questa nuova possibilità concessa da Apple (tramite iOS 13) sugli ultimi iPhone. Trovate un’opzione simile anche in FiLMiC Pro (16,99 euro) e in MixCam: fronte e retro (gratis) che, per via della sua natura gratuita, sovrapporrà una filigrana su tutto il fotogramma.