Prodotti AmazonBasics selezionati in sconto fino al 20%

Risparmiate il 20% sui prodotti selezionati AmazonBasics grazie all’offerta attualmente attiva sul noto negozio di e-commerce e valida soltanto per pochi giorni (salvo esaurimento delle scorte disponibili).

Della linea AmazonBasics fanno generalmente parte accessori per auto, per PC, accessori da viaggio, prodotti per bagno e camera da letto, zaini e accessori di elettronica. Proprio quest’ultima categoria è quella presa nel mirino dall’attuale promozione, che vede ridurre il prezzo di diversi prodotti tra cavi, custodie, hub, borse e supporti di vario tipo.

Per usufruire dell’offerta è sufficiente aggiungere al carrello uno o più articoli della selezione di questa pagina cliccando sulla relativa scheda prodotto, quindi schiacciando il pulsante virtuale ”Aggiungi al carrello”. In seguito non si dovrà far altro che cliccare su “Vai al carrello” e completare l’ordine.

I prezzi sono già scontati e la percentuale di risparmio può essere letta all’interno di ciascuno dei box segnalati in questa pagina.

Qui sotto trovate invece 12 degli articoli appartenenti all’offerta.

AmazonBasics – Supporto ventilato e regolabile per laptop In offerta a 11,47 euro sconto 15% Click qui per approfondire

AmazonBasics – Tappetino per mouse da gioco In offerta a 5,60 euro sconto 15% Click qui per approfondire

AmazonBasics – Custodia per laptop In offerta a 9,34 euro sconto 15% Click qui per approfondire

AmazonBasics ZH1508073, Zaino classico , Blu marino, 21 liters, In offerta a 13,65 euro sconto 20% Click qui per approfondire

AmazonBasics – Ultra Mini Hub USB 2.0 a 4 porte In offerta a 5,94 euro sconto 15% Click qui per approfondire

AmazonBasics – Supporto per monitor regolabile In offerta a 13,76 euro sconto 15% Click qui per approfondire

AmazonBasics – Adattatore da USB Type-C a femmina USB 3.1 Gen 1, colore bianco In offerta a 5,94 euro sconto 15% Click qui per approfondire

AmazonBasics – Cavo USB da maschio USB Type-C a USB-A 2.0, 1.8 metri, colore nero In offerta a 5,59 euro sconto 20% Click qui per approfondire

AmazonBasics – Casse altoparlanti esterne, multimediali, alimentazione CA In offerta a 21,50 euro sconto 18% Click qui per approfondire

AmazonBasics – Confezione da 3 pennini capacitivi Executive per dispositivi touchscreen (Nero/Argento/Blu) In offerta a 14,44 euro sconto 15% Click qui per approfondire

AmazonBasics Cavo Mini DisplayPort/HDMI – 3 metri In offerta a 8,49 euro sconto 15% Click qui per approfondire

AmazonBasics – Cavo da USB C a USB di tipo C 2.0, in nylon a doppio intreccio | 0,3 m, Grigio scuro In offerta a 5,94 euro sconto 15% Click qui per approfondire

AmazonBasics è un marchio privato di elettronica di proprietà di Amazon. Sono principalmente versioni più economiche dei prodotti creati dal gigante degli e-commerce per competere con altri marchi più blasonati dal punto di vista del prezzo di vendita. Tutto il processo è curato da Amazon, perciò l’azienda riesce a contenere ancora di più i costi di produzione, imballaggio e spedizione, curando ogni dettaglio con l’obiettivo di aumentare la soddisfazione e la fedeltà del cliente.

Qualità a basso costo è la parola chiave di questo marchio, che essendo collegato ad Amazon gode di tutti i vantaggi di rimborso, reso e garanzia che contraddistinguono la società.

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

