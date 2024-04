Dyson 360 Vis Nav aspirapolvere robot sei volte più potente di tutti gli altri

È disponibile anche in Italia l’aspirapolvere robot Dyson 360 Vis Nav, per il quale l’azienda precisa la presenza di un innovativo motore dotato di una «aspirazione sei volte superiore a quella di qualsiasi altro modello» del marchio.

Questa, come spiegheremo più avanti, in realtà è soltanto la punta dell’iceberg, a partire dal fatto che a bordo troviamo la tecnologia di localizzazione e mappatura simultanea (SLAM) proprietaria, che impiega 26 sensori e una lente fisheye per permettere all’aspirapolvere di riconoscere le aree in cui è già passato e di regolare la potenza in base al tipo e alla quantità di sporco che incontra durante la pulizia.

Tra le novità più evidenti troviamo una nuova spazzola a tripla azione con setole realizzate in quello che Dyson chiama «morbido nylon Fluffy», consentendogli di raccogliere più facilmente i detriti più grandi sui pavimenti duri, combinate a filamenti antistatici in fibra di carbonio specializzati invece nella raccolta della polvere fine, e ad altre setole più rigide, sempre in nylon, che invece fanno un buon lavoro sui tappeti.

Questo aspirapolvere è aiutato anche da un sistema di sospensione a doppio anello che gli consente di salire e scendere gradini fino a 21 millimetri di altezza, potendo così superare autonomamente cavi, tappeti, sedie, infissi e altre parti della casa che con altri aspirapolvere potrebbero invece interrompere la pulizia o alterarne il percorso.

Allo stesso tempo ha uno dei profili più bassi tra gli aspirapolvere Dyson, consentendogli di spazzare anche sotto i mobili fino a 99 millimetri di altezza.

Il motore di cui facevamo cenno in apertura viaggia alla velocità di 110.000 giri al minuto, ed è supportato da un attuatore laterale che reinderizza l’aspirazione ai lati in modo da garantire una precisa pulizia da bordo a bordo grazie anche all’ausilio di alcuni sensori che seguono il muro permettendo all’aspirapolvere di avvicinarsi a un bordo e seguirne il perimetro senza interruzioni.

Come altri anche questo modello usa un filtro HEPA completamente sigillato che intrappola il 99,99% delle particelle di dimensioni microscopiche (fino a 0,1 micron), e funziona in combinazione con l’app MyDyson (per iPhone, iPad, Apple Watch e Android) grazie alla quale è possibile creare, personalizzare e programmare la pulizia delle varie zone in momenti specifici della giornata.

L’autonomia è di 50 minuti con una sola carica, e alla base ovviamente ci torna solo per poi ripartire nel caso non avesse terminato la pulizia.

Disponibilità e prezzo

Dyson 360 Vis Nav come dicevamo lo potete già comprare sito ufficiale al prezzo di 1.299 €. Come già accaduto per altri prodotti del marchio dovrebbe arrivare anche su Amazon.

Macitynet ha ricevuto una unità di prova in anteprima: a breve pubblicheremo tra le nostre pagine test e impressioni.

Questo di oggi è soltanto uno dei grandi annunci che Dyson intende fare nel corso dell’anno. Ricordiamo infine che avete tempo fino al 17 luglio per inoltrare la vostra candidatura per i James Dyson Award 2024.