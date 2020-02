È facile trovare la GIF perfetta con i nuovi strumenti gratuiti di Tenor

In un messaggio lampo sui social e dopo una lunga chiacchierata scritta in chat spesso avvertiamo che le parole non bastano: quando questo succede possiamo utilizzare i nuovi strumenti di ricerca di Tenor per trovare al volo e usare subito la GIF perfetta per ogni situazione, sentimento, emozione.

Non sorprende che Google abbia comprato Tenor nel 2018: è sempre stata una delle piattaforme più famose e utilizzate per le GIF, con oltre 300 milioni di utenti all’epoca dell’acquisizione. I nuovi strumenti per la ricerca della GIF perfetta sono in realtà nati proprio grazie alla fusione di dati e statistiche di Google Trends con l’enorme database di GIF animante di Tenor.

Il primo nuovo strumento da usare è quello che permette di inserire il nome di un attore, una star reale o di finzione nella barra di ricerca in alto nel sito Tenor. Ora il motore, incrociando le statistiche di Google e anche il motore di ricerca delle espressioni, visualizza le GIF animate con le espressioni più usate e ricercate in assoluto per quella determinata celebrità.

Il secondo strumento invece permette di inserire nella barra di ricerca i sentimenti, le emozioni e i gesti che desideriamo per la nostra GIF perfetta. In questo caso il database di Tenor, abbinato a dati e strumenti di analisi di Google, mostra tutte le GIF più gettonate dagli utenti in cui le celebrità reali o di fantasia trasmettono o mostrano esattamente quello che vogliamo comunicare.

Per chi desidera avere sempre a portata di tap lo sterminato database di GIF di Tenor può farlo anche su iPhone e iPad con l’app GiF Keyboard di Tenor, gratis da questa pagina di App Store, disponibile anche con integrazione in Messaggi di Apple. Per Android invece si trova in questa pagina di Google Play Store.

