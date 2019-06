È morto Gary Burrell, cofondatore e presidente di Garmin

Garmin International ha annunciato che Gary Burrell, pioniere nel settore dell’aviazione e cofondatore di Garmin Ltd., ci ha lasciati il 12 giugno 2019 all’età di 81 anni. Burrell era andato in pensione nel 2002 e ha continuato a rivestire la carica di vicepresidente del consiglio di amministrazione di Garmin fino al 2004, anno in cui fu nominato presidente emerito.

Burrell ha co-fondato Garmin con il Dr. Min Kao nel 1989, con la visione di creare prodotti alimentati dall’allora emergente tecnologia nota come Global Positioning System o GPS. Trent’anni dopo, Garmin è cresciuta e da un gruppetto di ingegneri è diventata un’azienda internazionale con 13.000 dipendenti e 60 uffici in tutto il mondo. Dei suoi vari successi, Burrell era particolarmente orgoglioso dei posti di lavoro creati.

«Gary Burrell è stato mio amico, mentore e partner per oltre 30 ann» ha dichiarato Kao. «La sua visione, i suoi valori, le sue competenze ingegneristiche e la dedizione al servizio della clientela, sono state le fondamenta che hanno permesso la crescita della nostra azienda. È stato un grande privilegio e una benedizione avere conosciuto questo uomo incredibile e so che il suo ricordo vivrà in noi per sempre».

Nell’arco di 50 anni di carriera, Burrell ha motivato ed è stato mentore per migliaia di dipendenti. Tra questi, Cliff Pemble, attuale CEO e Presidente di Garmin, una delle prime persone assunte da Burrell. «Gary sarà ricordato come uno dei più grandi imprenditori della nostra epoca», ha dichiarato Pemble; «Io lo ricorderò per il mondo insolito di guidare la nostra azienda, quella che lui definiva leadership di servizio». «Sia che si trattasse di creare il miglior prodotto o qualcosa del suo comportamento come leader, Gary considerava sempre l’impatto sugli altri prima di se stesso».

Prima di lanciare Garmin nel 1989, Burrell ha ricoperto ruoli dirigenziali presso aziende che si occupavano di elettronica per la marina e l’aviazione, realtà quali Lowrance Electronics, King Radio Corporation e AlliedSignal. È ampiamente considerato come uno degli innovatori leader nel settore dell’elettronica aeronautica integrata avendo progettato e sviluppato il primo sistema NAV/COMM destinato all’aviazione in generale.

In Garmin, Burrell ha ampliato la sua visione con l’integrazione della famiglia di prodotti GNS 430/530 combinando la tecnologia GPS e tradizionali sistemi di comunicazione e navigazione aerea e mappe in movimento a colori. Ha concepito il cockpit G1000, sistema avionico digitale integrato utilizzato su migliaia di velivoli dell’aviazione generale e aviogetti di piccole dimensioni. Aveva conseguito il Baccellierato in ingegneria elettronica presso la Wichita State University del Kansas, e una laurea presso lo Rensselaer Polytechnic Institute (università specializzata nel campo scientifico e tecnologico).

