EasyCoop: la qualità dei prodotti a marchio Coop arriva direttamente a casa

Negli ultimi anni la spesa online si è notevolmente espansa in Italia, anche e soprattutto grazie alla pandemia che ha permesso a molte persone di provare questo servizio per la prima volta. Considerando l’utilità e il successo di questo servizio è normale vedere ancora molti supermercati che offrono la spesa a domicilio; tra questi EasyCoop si distingue per la grande attenzione nei confronti del cliente, per i servizi innovativi e per la qualità dei prodotti, soprattutto quelli a marchio Coop.

Poter usufruire di servizi all’avanguardia come la spesa a domicilio e nel contempo acquistare prodotti che siano all’altezza delle aspettative: sono questi i vantaggi di EasyCoop, il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0. Vediamoli però più nel dettaglio.

EasyCoop: il servizio di spesa online con consegna a domicilio

EasyCoop è il servizio di spesa online con consegna a domicilio disponibile nei punti vendita di Roma e delle principali città dell’Emilia Romagna e del Veneto. Per usufruire di questa opportunità è sufficiente andare sul portale ufficiale online o scaricare l’app sul proprio smartphone, quindi registrarsi seguendo la procedura guidata ed il gioco è fatto. A questo punto non rimane che fare la spesa online, inserendo i prodotti che si desiderano nel carrello. È possibile sfogliare il catalogo in modo da consultare anche tutte le offerte disponibili, oppure utilizzare l’apposita barra di ricerca per trovare subito esattamente il prodotto che si vuole acquistare.

Una volta che si è terminata la spesa, non rimane che scegliere giorno ed ora per la consegna a domicilio, procedere al pagamento ed attendere il messaggio di conferma, in cui viene comunicato anche numero identificativo dell’operatore che si occuperà della consegna a casa.

EasyCoop: tutti i prodotti senza glutine a portata di click

EasyCoop ha pensato di rendere la vita più semplice a coloro che devono acquistare prodotti particolari, come quelli senza glutine o senza lattosio per esempio. Sia all’interno del portale online che nell’applicazione per smartphone infatti è possibile trovare una sezione dedicata proprio a tali prodotti e alle linee particolari. In questo modo si evitano perdite di tempo e si riesce a trovare con facilità quello che si sta cercando.

Su EasyCoop la scelta non manca, nemmeno per quanto riguarda i prodotti dietetici particolari. Da quelli senza glutine a quelli senza lattosio, per non dimenticare le varie linee biologiche, si riesce sempre a trovare ciò che si cerca per seguire un’alimentazione sana.

EasyCoop: fare la spesa non è mai stato così facile, sicuro e conveniente

Grazie ad EasyCoop è finalmente possibile fare la spesa risparmiando moltissimo tempo prezioso e rimanendo comodamente a casa propria. Il tutto, senza rinunciare alla qualità dei prodotti che nei punti vendita di questa insegna è sempre garantita e non lascia di certo a desiderare.

EasyCoop però è anche un servizio di spesa online con consegna a domicilio sicuro e questo è un dettaglio che non va sottovalutato. I clienti sanno di potersi fidare, perché dopo aver confermato l’ordine ricevono un messaggio con il numero identificativo e la fotografia dell’operatore che si occuperà della consegna, in modo tale da evitare il rischio di truffe.