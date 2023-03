Ecco la prima foto di Xiaomi Band 8

E’ già da qualche settimana che si parla della prossima Xiaomi Band 8, ormai pronta al debutto a breve. Ad avvicinare la data di rilascio ci pensano le ultime indiscrezioni apparse in rete, questa volta accompagnate addirittura da una prima foto. Ecco Xiaomi Band 8.

Finora, il bracciale smart è noto con il numero di modello M2239B1 ed è stato registrato presso agenzie di tutti i paesi del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico. Adesso, GoAndroid afferma di aver trovato le immagini della smart band insieme alla certificazione della NRRA (National Radio Research Agency) in Corea. Il deposito elencava la “Smart Band” con il numero di modello M2239B1, indicando che il dispositivo avrà una batteria agli ioni di litio polimerica DC 3,87 V e connettività Bluetooth 5.1.

Le immagini indicano un cambiamento significativo nel design rispetto ai modelli precedenti: la Xiaomi Smart Band 8 avrà un cinturino staccabile in due pezzi, simile a un Apple Watch. Come per le vecchie generazioni, l’indossabile ha un quadrante ovale lungo e stretto, con sensori di monitoraggio della salute e una porta di ricarica sul retro. Come già noto da inizio anno, Xiaomi ha già certificato uno smartwatch con lo stesso numero di modello presso l’Infocomm Media Development Authority (IMDA) di Singapore, la Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority (TDRA) negli Emirati Arabi Uniti (EAU) e lo Standard and Industrial Research Institute of Malaysia (SIRIM).

Queste applicazioni suggeriscono che Xiaomi prevede di lanciare l’indossabile al di fuori della Cina. Tuttavia, il gadget deve ancora essere depositato presso agenzie al di fuori del Sud-Est asiatico e del Medio Oriente. Ad ogni modo, Xiaomi Smart Band 8 dovrebbe essere lanciata nei prossimi mesi. Ulteriori dettagli sull’indossabile, come le sue caratteristiche e il prezzo, devono ancora essere annunciati ufficialmente.

Per chi fosse interessato ad acquistare una smart band Xiaomi vi invitiamo, anzitutto, a leggere la nostra recensione sull’ultima Mi Band 7. Se volete scegliere una Mi Band vi invitiamo anche a leggere il nostro confronto a questo indirizzo.