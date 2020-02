Gboard per Android crea nuove emoji combinando quelle esistenti

Google ha lanciato una nuova funzionalità per la sua tastiera Gboard su Android, chiamata “Emoji Kitchen”, che utilizza emoji esistenti come ingredienti da mescolare per crearne di nuove. Il risultato è davvero esilarante.

Il nome Emoji Kitchen fa già capire il funzionamento di questa nuova funzione. Il funzionamento è presto detto: si prendono due emoji esistenti e le si unisce per dare vita ad una nuova emoji, come in una sorta di fusione. E’ così, ad esempio, che il cactus e la scimmia si trasforma in un cactus con la scimmia a bordo. Ancora, l’icona della cacca viene unita a quella del cuore, per dar vita ad una emoji ancor più divertente.

La nuova funzione sarà lanciata per gli utenti Android a partire da oggi. Sfortunatamente, non è possibile creare liberamente le proprie ricette di emoji, ma si potranno utilizzare quelle già presenti nell’app: si dovrà, allora sperare che uno dei designer che hanno lavorato al progetto abbia pensato all’abbinamento da voi desiderato. Magari i suggerimenti della community saranno presi in considerazione dai designer di Big G.

Per fortuna, le espressioni mixate presenti al momento sembrano essere davvero ben riuscite e divertenti. Come anticipato, c’è l’emoji cacca innamorata, o ancora un robot con grandi occhi pronti a inondarsi di lacrime.

Per vedere le ricette create dai designer di Google, basta toccare un’emoji e attendere che i suggerimenti vengano visualizzati su Gboard. Ricordiamo che Gboard è disponibile gratis per Android a questo indirizzo, mentre da qui si scarica per iPhone e iPad.

Per gli amanti delle emoji a questo indirizzo trovate una guida su come sfruttarle a pieno su Mac.