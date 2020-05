L’app EpocCam trasforma gratis iPhone e iPad in webcam per Mac e PC

Adesso che anche l’Italia, gioco forza, è diventato il paese dello smart working, munirsi di una buona webcam è quasi d’obbligo: non serve, però, acquistarne una nuova, perché basta EpocCam per trasformare il vostro iPhone o iPad in una webcam per Mac e PC. Si scarica gratis in App Store ed è disponibile anche per Android.

Vanta oltre 5 milioni di utenti all’attivo, ed è tra le app webcam più popolari. EpocCam trasforma il proprio dispositivo iOS in una webcam wireless ad alta definizione per macOS e anche per PC Windows, supportando le videochiamate con Skype e FaceTime, ma potendola utilizzare anche per trasmettere in diretta su Twitch e YouTube. EpocCam supporta, comunque tutte le applicazioni che utilizzano la webcam inclusi i browser e OBS studio. La si può utilizzare anche come baby monitor, telecamera spia, telecamera di sicurezza e videocamera per animali domestici.

La configurazione è semplice: è sufficiente scaricare gratuitamente i driver EpocCam su PC o Mac per il corretto funzionamento. Dopo aver installato e avviato l’app su iOS, la connessione tra smartphone e PC è completamente automatica, e non necessita di configurazione manuale.

Tra le caratteristiche, dunque, quella di inviare streaming video da smartphone al computer in tempo reale, supportando entrambe le videocamere, anteriore e posteriore. Funziona con tutte le applicazioni che utilizzano la webcam e ha una portata wireless di oltre 6 metri. Tutti i dati, assicura il team di sviluppo, sono protetti da crittografia per garantire che i video rimangano privati. Supporta la modalità di messa a fuoco tramite tap, ma anche quella di Autofocus. Inoltre, l’app offre anche il supporto audio, permettendo di utilizzare il telefono come un microfono wireless.

Per il corretto funzionamento occorre un dispositivo iOS con sistema operativo iOS 10.3 o versione successiva, e un PC Windows 7 o versione successiva, o Mac con sistema operativo macOS 10.10, o versione successiva. Il produttore raccomanda l’utilizzo di Wi-Fi da 5 GHz.

Ecco come configurarla:

Installare l’app EpocCam sul dispositivo iOS Scaricare e installare i driver gratuiti EpocCam sul proprio PC o Mac dal sito ufficiale Assicurarsi che il dispositivo iOS e il computer host siano connessi alla stessa rete Wi-Fi Avviare sul computer l’applicazione che si desidera utilizzare con EpocCam, ad esempio Skype o FaceTime Selezionare “EpocCam” come fonte video dalle impostazioni dell’applicazione Avviare l’app EpocCam sul dispositivo iOS

EpocCam si scarica gratis per iPhone e iPad direttamente da questa pagina di App Store: è disponibile anche per Android da questa pagina di Google Play Store.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati a iPhone sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito, invece per tutte le notizie e le novità sull’universo Android si parte da questo collegamento.