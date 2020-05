Iliad forse entrerà nella telefonia fissa nel 2021

Il numero degli utenti iliad continua ad aumentare grazie alle offerte senza rimodulazioni, ricche di GB inclusi, senza costi nascosti né vincoli: la buona notizia è che la rivoluzione iliad già in corso su mobile e smartphone potrebbe arrivare anche nella telefonia fissa e negli abbonamenti internet per la casa molto prima del previsto.

Il piano di approdare un giorno anche nei collegamenti fissi a banda larga era noto fin dal lancio di iliad in Italia, ma il progetto iniziale indicava genericamente una data molto avanti nel tempo, esattamente entro il 2024. Lockdown, lavoro e scuola da casa, tutto da remoto però hanno stravolto la situazione, spingendo la società a rivedere e soprattutto ad accelerare i suoi piani. Ora sembra infatti che iliad potrebbe debuttare nella telefonia fissa e nei collegamenti broadband fissi in Italia forse già il prossimo anno.

Finora Benedetto Levi, amministratore delegato di iliad Italia è sempre stato vago nel rispondere alle domande sui piani in questione, ma l’ultima intervista concessa fa eccezione e indica un nuovo corso che farà felici tutti gli appassionati del nuovo operatore mobile di telefonia. Come ha dichiarato il dirigente a Milano Finanza «Per ora mi limito a dire che almeno per il 2020 la nostra priorità è sviluppare un’infrastruttura di rete mobile stabile, ma è vero, c’è una serie di fattori che ci porta sempre più vicini alla telefonia fissa».

Il riferimento viene associato a OpenFiber operatore all’ingrosso che permette di accedere alla infrastruttura di rete fissa in fibra fino alle abitazioni, nel gergo di settore indicate con la sigla FTTH, Fiber To The Home, il tutto a costi inferiori rispetto a TIM. Il dirigente non fa nomi ma concede «Sicuramente quella del fisso è una esigenza più forte oggi di quanto non lo fosse mesi fa» e anche che «Ci sono sempre più clienti che ci chiedono quando partiremo».

In attesa della prima offerta iliad per telefonia fissa e internet a banda larga in casa è lecito fantasticare. Chi ha provato iliad sa cosa significa un abbonamento chiaro, tutto incluso, nessun costo nascosto, senza rimodulazioni e senza sorprese, senza vincoli, il tutto a prezzo abbordabile. Se i piani iliad riproporranno tutto questo anche per la telefonia fissa e internet a casa è lecito attendersi una nuova rivoluzione.

