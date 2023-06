Evento Apple 5 giugno, la diretta di Macitynet è iniziata

Alle ore 19:00 inizia la Worldwide Developer Conference 2023, ma la diretta di Macitynet è già attiva (qui). In attesa che Tim Cook e i dirigenti di Cupertino lancino il loro filmato di presentazione da Apple Park per presentare tutte le novità, lettori e appassionati possono condividere speranze e attese e porre domande alla redazione.

Fino alle 19:00 sarà possibile chiacchierare con gli altri lettori e la redazione di Macitynet: commenti e post dei lettori saranno sospesi non appena l’evento Apple inizierà, per lasciare campo completo alla trascrizione in diretta in italiano di tutti i nuovi prodotti Apple e tutte le altre novità in arrivo dalla Mela.

Cosa aspettarsi dalla WWDC 2023

Anche questa volta si tratterà di un evento pre-registrato durante il quale verranno presentati iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 e tvOS 17, e per quanto riguarda le novità hardware potrebbero entrare in scena MacBook Air 15″, Mac Studio con processori M2, il primo Mac Pro con processore Apple Silicon e, seppur poco probabile, potrebbe essere presentato il processore M3. Ma gli occhi sono soprattutto puntati sul vociferato visore di realtà virtuale (Reality Pro?) e sul correlato sistema operativo xrOS.

WWDC 2023 in diretta in italiano

Ad ogni modo da decenni l’intero keynote e tutti i principali annunci saranno tradotti in italiano dalla nostra redazione nella diretta di Macitynet praticamente in tempo reale: in questo modo è possibile seguire l’evento per chiunque, anche per chi non può seguire lo streaming video dell’evento (qui le istruzioni per chi invece può) o non ha dimestichezza con la lingua inglese.

Sempre in contemporanea con l’evento, le novità principali saranno trattate in articoli e approfondimenti che potrete sfogliare a partire dalla homepage del nostro sito, con aggiornamenti che continueranno fino a tarda notte e nei giorni successivi.

Con questo articolo vi avvisiamo comunque del fatto che la nostra diretta è già attiva e potete seguirla fin da subito a partire da questa pagina.