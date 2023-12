iOS 17.2 permetterà di condividere carte di imbarco e biglietti con AirDrop

iOS 17.2 – imminente aggiornamento di iOS già nelle mani di sviluppatori e beta tester – integra una novità che riguarda AirDrop: la possibilità di condividere carte di imbarco e altri biglietti tra due iPhone.

AirDrop permette, come sempre, di condividere foto e video con altri utenti iPhone nelle vicinanze. Con iOS 17 è arrivato NameDrop, funzione che consente di condividere rapidamente informazioni di contatto con un iPhone o un Apple Watch che si trova nelle vicinanze. Con iOS 17.2 AirDrop permetterà di condividere carte d’imbarco e biglietti del cinema, sulla falsariga di quanto è possibile fare ora con NameDrop.

Basterà aprire l’app Wallet, selezionare il pass di proprio interesse e condividerlo con altri utenti iPhone nelle vicinanze.

Altre novità in arrivo con iOS 17.2 è la possibilità di registrare video spaziali con iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max; l’app Journal (Diario, in italiano), invece, è pensata per “riflettere e praticare la gratitudine”, scrivendo ciò che accade per ricordarlo; basata sull’API Journaling Suggestions, l’app Journal offre una selezione personalizzata di momenti di cui scrivere, generata grazie al machine learning on-device. I momenti suggeriti vengono selezionato in modo “intelligente” sulla base delle attività recenti dell’utente, che possono riguardare foto, persone, luoghi, allenamenti e molto altro, così è più facile iniziare a scrivere.

Altre novità integrate in iOS 17.2, riguardano i widget Meteo, con la possibilità di scegliere tra precipitazioni per la prossima ora, previsioni giornaliere, orari di alba e tramonto e condizioni attuali come quelle relative a qualità dell’aria e velocità del vento.

Ulteriori novità riguardano i PDF (con il riempimento automatico avanzato che identifica campi nei PDF e in altri moduli permettendo di compilarli con informazioni quali nomi e indirizzi dei Contatti), il supporto del caricabatterie Qi2 per tutti i modelli di iPhone 13 e iPhone 14 e altre ancora legate alla Salute.

Le cosiddette “Release candidate” degli aggiornamenti a macOS 14.2 e iOS 17.2 sono state già inviate agli sviluppatori. Le versioni definitive di iOS 17.2, iPadOS 17.2, watchOS 10.2, ecc. dovrebbero essere rilasciate la prossima settima.