Fibra iliad entro estate 2021, previsto calo di utenti TIM

Non è ancora stata indicata una data esatta di lancio, ma una cosa è certa: iliad amplierà la sua offerta con piani anche nel fisso con l’arrivo della Fibra iliad entro l’estate del 2021. L’amministratore delegato della società Benedetto Levi rileva che in Italia nel fisso c’è meno concorrenza che nella connettività mobile e ha più volte anticipato che l’operatore manterrà la sua strategia di mercato anche per la Fibra iliad.

In più occasioni il dirigente ha dichiarato che la chiarezza di contratto e delle condizioni, e la maggiore trasparenza per offerte e costi, le caratteristiche che hanno avuto un ruolo chiave nel successo dell’operatore nella telefonia mobile, saranno estese anche alla Fibra iliad. Come avviene anche per altri operatori storici, lo sbarco di iliad nel fisso avverrà appoggiandosi alla rete in fibra ottica di Open Fiber.

Negli scorsi mesi l’arrivo della Fibra iliad era stato indicato per l’estate del 2021, mentre a settembre il piano sembrava anticipato per l’inizio del 2021. Occorre però rilevare che, salvo sorprese all’ultimo minuto, nella sua ultima intervista al Il sole 24 ore, Levi ha di nuovo indicato l’estate del 2021.

Ma indipendentemente dalla data, alcuni analisti già prevedono la Fibra iliad sarà un successo che porterà via clienti agli operatori principali, in primis TIM. Il report di Equita indica una crescita dei collegamenti a banda larga in Italia di 600mila unità per il prossimo anno, ma in contemporanea anche una flessione di 200mila utenti per TIM dovuta alla maggiore competitività nel settore. La Fibra iliad è senza dubbio una delle ragioni principali per l’aumento della competizione nelle linee fisse nel nostro Paese, proprio come è avvenuto nella telefonia mobile a partire da maggio 2018 con l’arrivo di iliad in Italia.

Ricordiamo che poco prima di Natale iliad ha lanciato la sua prima offerta per la connettività 5G.

