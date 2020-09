Iliad supera 6,2 milioni di utenti, entrerà nel fisso nel 2021

La progressione di iliad Italia prosegue nel secondo trimestre con il conteggio degli utenti che supera quota 6,2 milioni e con l’annuncio del termine per l’ingresso nel fisso, che avverrà entro l’estate del 2021. Nel periodo l’operatore ha guadagnato 454.000 utenti netti, generando un fatturato di 162 milioni di euro, una crescita del 68% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Si tratta di risultati notevoli tenendo presente che per tutto il mese di aprile tutti gli iliad store sono rimasti chiusi per la pandemia, senza contare inoltre il numero crescente di piani dei concorrenti con offerte mirate per chi migra da iliad proposte a prezzi super convenienti e ricche di GB. L’operatore francese attribuisce ancora una volta il merito del successo alla propria offerta senza costi nascosti, senza vincoli, senza rimodulazioni, aperta e disponibile per tutti, indipendentemente dall’operatore di provenienza.

Così A soli due anni dall’esordio nel mercato della telefonia mobile in Italia, iliad supera i 6 milioni di utenti raggiungendo una quota di mercato pari circa all’8%. A fine giugno 2020, iliad dispone di circa 5.800 siti radio installati e 3.980 siti attivati, con un obiettivo di oltre 5.000 siti attivi entro la fine del 2020. Il Gruppo Iliad registra un EBITDAaL di 876 milioni di euro, in crescita del +9,4% rispetto al 1° semestre 2019, e un utile netto di 205 milioni di euro.

In occasione della presentazione dei risultati del secondo trimestre 2020, come atteso, è arrivato l’annuncio che iliad entrerà nel mercato del fisso e dei collegamenti internet via cavo entro l’estate del 2021.

