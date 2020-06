Fiido D11, la bici elettrica con 100 Km di autonomia su Indiegogo

Tra i brand più noti provenienti dal mercato cinese delle bici elettriche, Fiido, di cui macutynet vi ha proposto la recensione dei modelli D1 e D2, che risultano ad oggi una validissima scelta. Il brand, adesso, lancia su indiegogo la raccolta fondi per Fiido D11, la bici elettrica che promette 100 chilometri di autonomia.

FIIDO D11 è una e-bike che sembra proporre, a giudicare dalle prime foto, un design accattivante, con telaio ultraleggero da 12,9 kg, e prestazioni eccezionali, con ben 100 chilometri di autonomia. Il tutto, senza rinunciare al design pieghevole che ha reso celebri le passate edizioni delle bici elettriche.

Il telaio sarà in lega di alluminio, dunque leggero, così da garantire un facile spostamento urbano, con un occhio all’estetica, che non rinuncia ad essere alla moda, particolarmente moderna nelle linee.

Con 100 km di autonomia in modalità ciclomotore, quindi full elettrico, FIIDO D11 permetterà di spostarsi praticamente ovunque, con una singola ricarica. Questo vuol dire che in modalità pedalata assistita, la bicicletta sarà in grado di raggiungere distanze ben più notevoli, praticamente da record.

La campagna su Indiegogo non è ancora iniziata, ragion per la quale mancano ancora dettagli più precisi sul prodotto. Ad ogni modo sono già presenti numerose immagini e, perfino, un trailer di presentazione. Se non volete aspettare, comunque, ci ricordiamo che Fiido D1 e Fiido D2, rappresentano ad oggi due valide offerte, per due biciclette assolutamente versatili.

Ricordatevi di viaggiare sempre in sicurezza; a questo indirizzo tutte le informazioni per non rischiare multe.